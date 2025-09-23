Dân mạng tự hào ôn chuyện chống Pháp ở Nam Bộ ngày này 80 năm trước

(VTC News) -

Ngày 23/9/2025, cộng đồng mạng đồng loạt chia sẻ câu chuyện lịch sử 80 năm trước, rằng vào đêm 22/9 rạng sáng 23/9/1945, quân Pháp bất ngờ nổ súng tấn công Sài Gòn (nay là TP.HCM), đánh chiếm các cơ quan chính quyền cách mạng ở Nam Bộ, khơi mào cuộc chiến tranh xâm lược lần thứ hai của thực dân Pháp tại Việt Nam. Đây cũng là cột mốc mở đầu cho Ngày Nam Bộ kháng chiến.

Ngay sau đó, chính quyền Nam Bộ họp và ra lời kêu gọi nhân dân đứng lên cầm vũ khí, phát động kháng chiến. Người dân dù chỉ có vũ khí thô sơ nhưng đã lập Mặt trận cầu Thị Nghè nhằm ngăn chặn âm mưu tái chiếm Nam Bộ của quân Pháp. Địch huy động một tiểu đoàn tấn công, còn quân ta, nòng cốt là công nhân Ba Son và nhân dân địa phương, kịp thời bố trí phục kích.

Quân Pháp bị đánh bất ngờ, không kịp trở tay, phải tháo chạy tán loạn. Trận chiến kết thúc thắng lợi vang dội, thể hiện hào khí Nam Bộ kháng chiến của quân dân.

Bia ghi công tại cầu Thị Nghè được dân mạng lan tỏa rộng rãi trên các trang mạng xã hội trong ngày 23/9/2025.

Sự kiện lịch sử này được nhiều cư dân mạng nhắc lại với lòng tự hào sâu sắc, lời bài hát "Nam Bộ kháng chiến" nổi tiếng cũng được nhiều người trích dẫn: "Mùa thu rồi ngày hăm ba, quân dân đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến, rền khắp trời lời hoan hô, dân phương Nam nhịp chân tiến lên trận tiền".

"Nay mình đọc lại lịch sử mà tưởng như mới đêm nào, ngay nơi này, trên đường phố Sài Gòn là sự bi tráng hào hùng của cuộc đấu tranh vệ quốc, càng thêm yêu thành phố anh hùng"; "Nam Bộ kháng chiến còn ghi mãi dấu son, thật tự hào và cảm động".

Thanh Tùng xúc động: "Dân tộc Việt nam anh dũng đấu tranh vì nền độc lập của Tổ quốc, dù vũ khí, trang bị thô sơ, trình độ quân sự còn yếu, chỉ có tinh thần quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Xin nghiêng mình tưởng nhớ các liệt sĩ đã ngã xuống cho nền độc lập của dân tộc!".

Quang Minh bày tỏ lòng tri ân: "Cảm ơn thế hệ ông cha đã ngã xuống cho đất nước hôm nay! Máu xương ấy không uổng khi ngắm nhìn Thành phố Hồ Chí Minh bây giờ. Tiếng hát xưa vẫn vang vọng mãi, mùa thu rồi, ngày 23, ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến... Đội quân vũ khí thô sơ ngày nào đã lớn như Phù Đổng, thành quân đội anh dũng và hiện đại!".

Anh Vũ bình luận: "80 năm trôi qua, đọc lại trận chiến ở cầu Thị Nghè, trong mỗi chúng ta lại bừng lên không khí hào hùng, niềm tự hào lớn lao, ý chí quật cường của quân, dân, nét chấm son trong trang sử vàng của nhân dân TP.HCM anh hùng".

Các bạn trẻ TP.HCM nhắc đến địa danh cầu Thị Nghè và bàn luận về chiến thắng sáng 23/9/1945 với niềm tự hào lớn lao: "Cụ mình còn kể đây là bước đầu phá vỡ kế hoạch đánh nhanh, thắng nhanh, chặn không cho quân Pháp tiến ra ngoại thành vùng Đông Nam bộ. Tiểu thương ở chợ Bà Chiểu, Thị Nghè, Cây Quéo cùng các mẹ, các chị hết lòng ủng hộ phương tiện, vật chất tăng thêm sức mạnh cho quân ta".

"Từ trận chiến mở màn thành công, phong trào ủng hộ kháng chiến của nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn phát triển ngày càng mạnh mẽ với khí thế sôi nổi, quyết tâm bảo vệ chính quyền cách mạng còn non trẻ"; "Cầu Thị Nghè bắc qua kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (gần hạ lưu đổ vào sông Sài Gòn) nối đường Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1 cũ và đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh cũ, là nhân chứng của nhiều trận chiến lịch sử vì hòa bình và độc lập dân tộc. Cây cầu cùng quân và dân ta chặn đứng quân xâm lược Pháp trong những ngày đầu Nam Bộ Kháng chiến"...

Không ít bạn trẻ lại dành lời cảm ơn tới những người không quen trên mạng vì đã giúp họ ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc: "Mình không giỏi ghi nhớ các sự kiện và ngày tháng, cảm ơn những chia sẻ của cộng đồng mạng đã giúp mình ôn lại lịch sử của cha ông một cách đầy cảm xúc thế này".