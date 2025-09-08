Clip 3 bé mầm non ở Hà Nội diễn hoạt cảnh về liệt sỹ khiến dân mạng rơi lệ

(VTC News) -

Clip 3 bé mầm non Hà Nội diễn hoạt cảnh về liệt sỹ khiến dân mạng rơi lệ.

Hoạt cảnh do cô và trò khối Nhà trẻ, Trường Mầm non Đắc Sở (xã Dương Hòa, Hà Nội) dàn dựng và biểu diễn trong dịp Quốc khánh 2/9 khiến cộng đồng mạng rơi nước mắt và bàn luận sôi nổi.

Gần như tất cả những người xem clip đang được "viral" mạnh mẽ trên các nền tảng này đều xúc động rưng rưng trước diễn xuất chân thật của có 3 diễn viên nhí: Hai bé trai mặc bộ quân phục màu xanh lá nhập vai chiến sỹ, còn bé gái trong bộ đồ hoa, quấn khăn trên đầu đóng vai người mẹ già chờ đợi con đi đánh giặc giữ nước trở về.

Cảnh cao trào khiến nhiều người không cầm được nước mắt là khi hai chiến sỹ cẩn trọng nâng hài cốt liệt sỹ được phủ cờ đỏ sao vàng trao lại cho người mẹ. Bé gái trong vai người mẹ bật khóc nức nở, còn hai bé trai cũng nghẹn ngào, đôi mắt ngân ngấn lệ. Sự nhập tâm của các em nhỏ khiến khán giả không khỏi lặng người, cảm nhận được những mất mát đau thương trong chiến tranh cũng như sự hy sinh máu xương của bao chiến sỹ cho độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ.

Hai bé trai mặc bộ quân phục màu xanh lá nhập vai chiến sỹ, còn bé gái trong bộ đồ hoa, đóng vai người mẹ.

Tiết mục được dựng trên nền nhạc ca khúc “Nỗi đau giữa hòa bình” do ca sỹ Hòa Minzy thể hiện. Giai điệu da diết kết hợp với phần diễn xuất hồn nhiên mà chân thật đã làm tăng thêm sức lay động, khiến người xem nổi da gà khi theo dõi.

Ngay khi được đăng tải, video dài chưa đầy một phút nhanh chóng “leo top” thịnh hành. Chỉ trong thời gian ngắn, clip đã đạt hơn 3,5 triệu lượt xem, 165 nghìn lượt thích cùng hàng chục nghìn lượt chia sẻ và bình luận.

Phía dưới video, nhiều cư dân mạng để lại những dòng bình luận xúc động: “Xem mà không kìm được nước mắt, các con diễn xuất quá tự nhiên và chân thành"; “Một tiết mục ngắn nhưng đủ để nhắc nhở chúng ta trân trọng quá khứ và sự hy sinh của thế hệ cha anh"; “Các bé còn quá nhỏ nhưng đã truyền tải được thông điệp lớn, thật sự đáng khen"...

Bé gái trong vai người mẹ bật khóc nức nở, còn hai bé trai cũng nghẹn ngào.

Không ít khán giả còn cho rằng chính sự ngây thơ, hồn nhiên của lứa tuổi mầm non lại càng làm tăng tính ám ảnh và day dứt cho người xem.

Vô số lời khen về diễn xuất được dành cho ba diễn viên nhí: “Mới mầm non mà đã nhập vai thế này thì sau này thành diễn viên là cái chắc"; “Các con diễn xuất tự nhiên quá"; “Khóc thì khóc nhưng mà thấy các diễn viên đáng yêu quá mức chịu đựng"...

Nói về sức lan tỏa mạnh mẽ của clip, nhiều người cho rằng đây là bằng chứng cho thấy những giá trị nhân văn luôn có sức mạnh chạm đến trái tim người xem, bất kể được thể hiện bởi ai hay ở độ tuổi nào.

"Trong sự hồn nhiên, đôi khi còn vụng về của trẻ nhỏ, khán giả lại nhìn thấy một thông điệp sâu sắc về tình mẫu tử, tình đồng đội và sự tri ân đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Tôi nghĩ clip này không chỉ là một hiện tượng mạng nhất thờ mà còn là lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa gửi đến cộng đồng", một người xem bình luận.