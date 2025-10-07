Dân mạng đồng loạt khoe ảnh siêu trăng đẹp mê hồn trong đêm Trung thu 2025

Tối 6/10, dân mạng lan tỏa thông tin trăng tròn tháng 10 năm nay (trùng với dịp Trung thu) đạt trạng thái siêu trăng do Mặt trăng ở điểm cận địa, vị trí gần Trái đất nhất trong cả năm. Theo trang khoa học theo SciTech Daily, hiện tượng này giúp Mặt trăng lớn hơn 14% và sáng hơn 30% so với trăng tròn thông thường, sẽ tạo nên khoảnh khắc cực đại vào 10 giờ 47 phút ngày 7/10 (giờ Việt Nam).
Vì vậy, đêm Trung thu năm nay được xác định là thời điểm vàng để chiêm ngưỡng vầng trăng rực rỡ. Đặc biệt, khi trăng mọc lúc hoàng hôn, nó có thể mang sắc hồng cam ấn tượng do hiệu ứng thị giác được gọi là ảo ảnh Mặt trăng.
Trăng đêm Trung thu to tròn suốt nhiều giờ đồng hồ. Những người yêu thiên văn không chỉ ngắm nhìn cảnh đẹp mà còn cùng nhau chia sẻ, lan tỏa trên mạng xã hội để khoe về siêu trăng nơi mình đang sống. Cùng ngắm nhìn những bức ảnh siêu trăng độc đáo được dân mạng chia sẻ vào tối qua khiến nhiều người ngỡ ngàng:
Một thông tin thú vị khác cũng khiến cộng đồng mạng náo nức là trận mưa sao băng Draconids khởi động từ ngày 6/10. Hiện tượng thiên văn này tạo nên khung cảnh cực kỳ hiếm gặp và ngoạn mục. Bầu trời đêm vừa có siêu trăng toả sáng vừa có sao băng xẹt ngang, khoảnh khắc quý giá với giới yêu thiên văn.
