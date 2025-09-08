Cận cảnh siêu 'trăng máu' hiếm có giữa bầu trời Hà Nội

Lần nguyệt thực này diễn ra trong khoảng 2-6 ngày trước khi Mặt Trăng đạt cận địa (điểm gần Trái Đất nhất trong quỹ đạo), khiến Mặt Trăng trông to và sáng hơn bình thường. Vì vậy, nó còn được gọi là siêu trăng máu, đánh dấu một sự kết hợp thiên văn hiếm thấy. (Nguồn: Báo Nhân dân)