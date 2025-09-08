Cận cảnh siêu 'trăng máu' hiếm có giữa bầu trời Hà Nội

Không giống như nhật thực, nguyệt thực có thể quan sát bằng mắt thường mà không cần thiết bị bảo hộ. Chỉ cần một bầu trời quang đãng và tầm nhìn tốt về phía đông, người xem được chứng kiến Mặt Trăng dần tối đi và chuyển sang sắc đỏ kỳ ảo.
Lần nguyệt thực này diễn ra trong khoảng 2-6 ngày trước khi Mặt Trăng đạt cận địa (điểm gần Trái Đất nhất trong quỹ đạo), khiến Mặt Trăng trông to và sáng hơn bình thường. Vì vậy, nó còn được gọi là siêu trăng máu, đánh dấu một sự kết hợp thiên văn hiếm thấy. (Nguồn: Báo Nhân dân)
Lúc 0 giờ 30 phút bắt đầu pha toàn phần (Mặt Trăng chuyển đỏ hoàn toàn). (Nguồn: Báo Nhân dân)
Ảnh chụp khoảnh khắc “trăng máu” tại tượng đài Lê Nin trên đường Điện Biên Phủ. (Nguồn: Báo Nhân dân)
Khái niệm “trăng máu” bắt nguồn từ hiện tượng Mặt Trăng đổi màu trong giai đoạn toàn phần của nguyệt thực. Khi Mặt Trăng đi vào bóng tối (umbra) của Trái Đất, ánh sáng trực tiếp từ Mặt Trời không thể chiếu tới bề mặt Mặt Trăng. (Nguồn: Báo Nhân dân)
Tại Việt Nam, người yêu thiên văn có thể bắt đầu quan sát khi Mặt Trăng dần đi vào bóng nửa tối, nhưng giai đoạn ấn tượng nhất là từ khoảng 2 giờ đến gần 4 giờ sáng, khi hiện tượng toàn phần diễn ra. Vào thời điểm này, Mặt Trăng sẽ mang màu đỏ cam rực rỡ, nổi bật giữa bầu trời cuối đêm. (Nguồn: Báo Nhân dân)
Hình ảnh những lá cờ Tổ quốc dịp 2/9 đan xen cùng siêu "trăng máu" hiếm có. (Nguồn: Báo Nhân dân)
Khoảnh khắc kết thúc nguyệt thực một phần. (Nguồn: Báo Nhân dân)
