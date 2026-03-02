Dân mạng cười bò với clip chàng trai Nga lắc chuông lia lịa để khen món ăn Việt

(VTC News) -

Clip chàng trai người Nga vào dung chuông quán ăn khiến dân mạng thích thú. (Nguồn: Weibo Việt Nam)

Đoạn clip đang được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại cảnh một chàng trai người Nga ra khỏi nhà hàng vì đã dùng bữa xong nhưng sau đó quay trở lại, túm lấy cái chuông treo ở cửa quán, rung lia lịa khiến các thực khách khác đang chăm chú ăn uống, trò chuyện đều phải quay đầu nhìn sang. Rồi họ thấy anh giơ quán tay cái thể hiện sự yêu thích, tâm đắc đối với món ngon tại nhà hàng, rồi hơi cúi mình để tay lên ngực ra dấu cảm tạ trước khi rời đi.

Người đăng clip chia sẻ thêm trong phần ghi chú: "Chuyện là anh chàng người Nga có đi đến một quán ăn chuyên cho Tây ở Việt Nam. Sau khi đã thanh toán xong xuôi, ra về rồi thì chàng quay trở lại vào quán. Anh rung chuông của quán và kèm theo hành động thả like vì đồ ăn quá ngon".

Clip nhanh chóng thu hút hàng chục triệu lượt xem, hàng trăm nghìn lượt yêu thích và bình luận. Cư dân mạng khen biểu cảm của anh chàng quá đáng yêu, hài hước. "Thật sự nhìn biểu cảm của anh Tây mà tôi vừa buồn cười vừa lo lắng cho cái dạ dày của anh. Có lẽ vì no quá nên lúc ăn xong đi ra tới cửa, đầu anh mới bắt đầu xử lý xong cái vị ngon của món ăn, dẫn đến việc khen ngợi chậm như vậy".

"Món ăn quá ngon làm anh không nỡ rời đi. Chủ quán vừa thấy đáng yêu vừa thấy sự chân thành của một tâm hồn ăn uống thực thụ"; "Anh chàng rất lịch sự, đã thả like xong còn cúi đầu cảm ơn. Nhìn biểu cảm mà mình cũng thèm đồ ăn luôn"; "Cái cách anh ấy quay lại đầy dứt khoát rồi giơ ngón tay cái, tôi cứ ngỡ anh ấy đang tham gia một chương trình thực tế về ẩm thực. Đây là màn chấm điểm 10/10 cực kỳ thuyết phục cho nhà hàng".

Hành động ngợi khen dứt khoát của chàng trai khiến dân mạng thích thú. (Ảnh chụp màn hình)

Khánh Huyền chia sẻ: "Anh ấy quay lại không phải vì quên đồ hay tiền thừa, mà đơn giản là vì 'lương tâm ẩm thực' không cho phép ra về mà chưa ca ngợi đầu bếp. Tôi dám cá là nếu quán có thêm cái chiêng hay cái trống, chắc anh ấy cũng sẵn sàng gõ một tiếng to để bày tỏ sự mãn nguyện của mình".

Bên cạnh đó, hành động đóng cửa mạnh sau khi khen ngợi của anh chàng người Nga cũng khiến dân mạng chú ý. Hoàng Hưng viết: "Đúng là một lời khen 'chấn động' theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Anh ấy rung chuông với đóng cửa mà tôi cứ ngỡ anh đang đi đòi nợ chứ không phải khen ngon nữa. Có lẽ do món ăn Việt Nam quá đậm đà nên anh cũng muốn đáp lại bằng một hành động ấn tượng không kém, khiến cái bản lề cửa phải gồng mình chịu đựng trong sự ngỡ ngàng của chủ quán".

Huy Vũ chia sẻ: "Có lẽ anh chàng này thuộc trường phái review 'hành động mạnh'. Sự hài lòng phải được đo bằng cường độ rung lắc của các vật dụng xung quanh. Anh quay lại rung chuông và đóng cửa dứt khoát là hiểu anh hài lòng với món ăn đến nhường nào".

Ngoài ra, không ít dân mạng cũng chia sẻ thiện cảm với sự đáng yêu của các thanh niên người Nga. "Tôi từng học tập tại Nhật Bản. Nhập học mà mình vớ mấy 'khứa' bạn Nga với Trung Quốc thì chẳng khác nào nhặt được báu vật. Hội này hào sảng tới mức làm mình cũng quên luôn là đang ở xứ sở hoa anh đào", Thiên Trang chia sẻ.

Phương Uyên viết: "Mấy anh bạn Nga trông hơi có nét 'trẻ trâu' nhưng lại cực kỳ thân thiện và hòa đồng. Cái chất Nga thấm đẫm trong người tạo nên thương hiệu nhiệt tình lắm luôn. Kiểu như họ sẵn sàng bao bạn một bữa ăn chỉ vì 'hôm nay tao thấy vui' hoặc nhiệt tình giúp đỡ mà chẳng cần tính toán thiệt hơn, hay rủ chơi mấy trò nhảm nhí như con nít vậy".