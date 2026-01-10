Dàn khí tài hiện đại của lực lượng Công an tham gia bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

Khối xe đặc chủng gồm xe mô tô hộ tống được trang bị cho lực lượng Cảnh vệ phục vụ công tác đón, dẫn các đoàn đại biểu cấp cao, các đoàn khách quốc tế, nguyên thủ các nước sang thăm và làm việc tại Việt Nam.