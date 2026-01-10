Bộ Công an xuất quân đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Xe thang của lực lượng phòng cháy chữa cháy xuất hiện trong lễ xuất quân và diễn tập các phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trên nóc lắp tháp thang thủy lực kèm giỏ cứu hộ và hệ thống phun nước từ trên cao. Thùng xe tích hợp nhiều khoang chứa vòi rồng, bình bọt và dụng cụ chuyên dụng, giữ vai trò quan trọng trong chữa cháy đô thị, nhất là tại các tòa nhà cao tầng.