Bộ Công an xuất quân đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Sáng nay (10/1), tại Quảng trường Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (phường Từ Liêm, TP Hà Nội), Bộ Công an tổ chức Lễ xuất quân và diễn tập các phương án bảo vệ an ninh trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự buổi lễ. Về phía Bộ Công an có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an...
Dẫn đầu đội hình là Tổ Công an kỳ, mang theo lá cờ truyền thống vẻ vang với dòng chữ “Vì an ninh Tổ quốc”.
Sau đó lần lượt các khối tiến qua lễ đài. Trong ảnh, khối nam sĩ quan An ninh nhân dân.
Khối sĩ quan An ninh nhân dân là lực lượng chuyên trách bảo vệ Đảng, Nhà nước; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia; ngăn chặn các hoạt động phá hoại từ bên trong và bên ngoài, bảo vệ các mục tiêu trọng yếu và các sự kiện chính trị quan trọng.
Khối sĩ quan Cảnh sát nhân dân là lực lượng trực tiếp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và đấu tranh phòng, chống tội phạm; quản lý trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông và thực hiện các nhiệm vụ thực thi pháp luật hàng ngày; đấu tranh trực diện với các loại tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế và môi trường để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân
Khối nữ Cảnh sát giao thông tại Lễ xuất quân và diễn tập các phương án bảo vệ an ninh trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Khối Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy.
Khối Cảnh sát cơ động kỵ binh là lực lượng tận dụng khả năng di chuyển linh hoạt của ngựa nghiệp vụ để thực hiện các nhiệm vụ mà phương tiện cơ giới không thể đáp ứng tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới hoặc các địa bàn có địa hình hiểm trở; hỗ trợ truy đuổi các đối tượng lẩn trốn trong rừng núi hoặc những nơi không có đường cho ô tô, mô tô.
Khối xe chỉ huy giao thông thực hiện nhiệm vụ tuần tra cơ động, bảo đảm an ninh, an toàn giao thông; dẫn đoàn lãnh đạo trong nước và khách quốc tế, phục vụ các sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng.
Các chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - đơn vị thực hiện nhiệm vụ đặc nhiệm, sẵn sàng cơ động chiến đấu nhằm trấn áp, ngăn chặn kịp thời các hoạt động bạo loạn, khủng bố, ám sát, bắt cóc con tin là đối tượng cảnh vệ và các loại tội phạm khác xảy ra trên địa bàn.
Đi sau là dàn khí tài hiện đại với các dòng xe đặc chủng, xe bọc thép chống khủng bố và bạo loạn.
Đây là những phương tiện tối tân nhất của lực lượng Công an được huy động để đảm bảo an ninh xuyên suốt kỳ Đại hội.
Xe thang của lực lượng phòng cháy chữa cháy xuất hiện trong lễ xuất quân và diễn tập các phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trên nóc lắp tháp thang thủy lực kèm giỏ cứu hộ và hệ thống phun nước từ trên cao. Thùng xe tích hợp nhiều khoang chứa vòi rồng, bình bọt và dụng cụ chuyên dụng, giữ vai trò quan trọng trong chữa cháy đô thị, nhất là tại các tòa nhà cao tầng.
