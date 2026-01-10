Cận cảnh dàn trực thăng tại Lễ xuất quân bảo vệ Đại hội Đảng

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Quân chủng Phòng không – Không quân, Sư đoàn Không quân 371 tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh phục vụ Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Sáng 10/1, 6 tổ bay trực thăng của Trung đoàn Không quân 916 cất cánh từ sân bay Gia Lâm (Hà Nội), cơ động về khu vực trung tâm Thủ đô để thực hiện nội dung bay phục vụ lễ xuất quân.
Các phi công và thành viên tổ bay được lựa chọn đều là những cán bộ giàu kinh nghiệm, có số giờ bay tích lũy lớn, từng tham gia và hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ đặc biệt.
Lực lượng được bố trí gồm 5 tổ bay chính thức và 1 tổ bay dự bị, bảo đảm khả năng duy trì đội hình, sẵn sàng thay thế khi có tình huống phát sinh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi điều kiện.
Trong điều kiện thời tiết thuận lợi, nắng nhẹ, các tổ bay thực hiện nhiệm vụ đúng kế hoạch. Đội hình trực thăng duy trì cự ly, tốc độ ổn định, bảo đảm an toàn tuyệt đối khi bay qua khu vực đông người và các công trình trọng điểm của Thủ đô.
Đội hình bay sáng 10/1 gồm 7 trực thăng, trong đó 5 chiếc thuộc biên chế Quân chủng Phòng không - Không quân và 2 trực thăng EC-155B1 thuộc Công ty Trực thăng Miền Bắc, Binh đoàn 18.
Theo phương án diễn tập, các trực thăng bay theo đội hình 1-3-3, với một chiếc làm nhiệm vụ dẫn đầu, tốp thứ hai bay theo đội hình mũi tên và tốp thứ ba bay theo đội hình bậc thang, thể hiện sự hiệp đồng chặt chẽ giữa các tổ bay.
Hình ảnh lễ xuất quân, diễn tập phương án bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng tại quảng trường Mỹ Đình khi quan sát từ trên trực thăng.
Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 25/1 tại Hà Nội.
