Đàm phán kế hoạch hòa bình chưa ngã ngũ, chiến trường Nga – Ukraine vẫn nóng rực

(VTC News) -

Rạng sáng 25/11, thủ đô Kiev của Ukraine hứng chịu đợt tấn công dữ dội từ Nga, với tên lửa và máy bay không người lái (UAV).

Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy ngọn lửa lớn bao trùm nhiều tầng của một tòa nhà 9 tầng. Ít nhất 4 người bị thương và một người thiệt mạng.

Một tòa nhà dân cư ở quận trung tâm Pechersk, Kiev bị hư hại nặng nề. Ảnh: Sky News

Thị trưởng Vitali Klitschko cho biết hai tòa chung cư tại quận trung tâm Pechersk và quận Dniprovskyi ở phía đông thành phố bị hư hại nặng. Bộ Năng lượng Ukraine xác nhận cơ sở hạ tầng năng lượng bị tấn công, song chưa công bố mức độ thiệt hại cụ thể.

Đáp trả đòn tấn công của Nga, Ukraine triển khai cuộc tập kích bằng máy bay không người lái quy mô lớn nhắm vào khu vực miền Nam nước Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không bắn hạ tổng cộng 249 UAV của Ukraine trong đêm, trong đó 116 chiếc bị phá hủy trên Biển Đen và 92 chiếc tại các vùng Krasnodar và Rostov.

Cuộc tấn công gây thiệt hại nặng, khiến 3 người thiệt mạng và ít nhất 16 người bị thương. Cảng Novorossiysk, một trung tâm xuất khẩu dầu quan trọng ở Biển Đen, cùng các thành phố Rostov-on-Don và Krasnodar đều ghi nhận tổn thất lớn. Hàng chục tòa nhà dân cư, nhà kho và nhà riêng bị hư hại.

Thống đốc vùng Krasnodar Veniamin Kondratyev mô tả đây là “một trong những đợt tấn công kéo dài và dữ dội nhất” mà địa phương từng phải đối mặt.

Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao đang được thúc đẩy mạnh mẽ. Tại Geneva, cuối tuần qua, đại diện Mỹ và Ukraine đã có cuộc gặp được đánh giá là “rất mang tính xây dựng”, thảo luận về hầu hết các nội dung trong kế hoạch hòa bình. Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moskva vẫn chưa nhận được bản kế hoạch cập nhật.

Trong khi đó tại Abu Dhabi, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll đã có cuộc gặp kéo dài nhiều giờ với các quan chức Nga.

Ông Driscoll, người mới tham gia nhóm đàm phán chưa đầy hai tuần, hiện đóng vai trò dẫn dắt giai đoạn mới nhất của tiến trình thương lượng về các điều khoản cho một thỏa thuận hòa bình tiềm tàng.

Theo một quan chức Mỹ, Ukraine đã được thông báo về cuộc gặp, và tất cả các bên đều bày tỏ mong muốn đạt được một thỏa thuận ngừng bắn trong thời gian sớm nhất.