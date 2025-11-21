Nga tuyên bố dàn Su-30SM2 tiêu diệt hệ thống phòng không Patriot ở Ukraine

(VTC News) -

Ngày 21/11, Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec đưa tin: "Tiêm kích loại này khẳng định hiệu quả trong hoạt động quân sự đặc biệt. Chúng có thành tích tiêu diệt hàng trăm mục tiêu trên không và trên mặt đất, bao gồm cả hệ thống Patriot".

Theo Rostec, công ty này cũng vừa chuyển giao lô máy bay chiến đấu Su-30SM2 mới cho Nga. Su-30SM2 là máy bay chiến đấu có khả năng cơ động cao cùng đặc tính hiệu suất cao, sử dụng nhiều loại vũ khí, bao gồm cả vũ khí tầm xa.

Su-30SM2 là phiên bản nâng cấp của máy bay chiến đấu Su-30. (Ảnh: Vitaly Kuzmin)

"Nhờ radar mạnh mẽ, Su-30SM2 có thể nhìn xa hơn và chính xác hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của phi hành đoàn. Đổi lại, hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến cho phép Su-30SM2 chống lại vũ khí phóng từ trên không của đối phương", Rostec thông tin.

Su-30SM2 là phiên bản nâng cấp của máy bay chiến đấu đang phục vụ trong Hải quân và Lực lượng không quân vũ trụ Nga. Tiêm kích Su-30SM2 trang bị thiết bị tác chiến điện tử và vô tuyến điện tử tiên tiến cùng các loại vũ khí phóng từ trên không mới.

Trước đó, Nga cũng thông tin lực lượng quân đội nước này bắn hạ 33 máy bay không người lái của Ukraine và phá hủy 5 khu vực của Nga, Crimea và biển Đen. Theo cơ quan giám sát hàng không Nga, ít nhất 8 sân bay của Nga buộc phải tạm dừng hoạt động trong đêm.

Trung tâm cấp cứu địa phương thông tin thêm có hai người bị thương tại thành phố Slavyansk-on-Kuban ở vùng Krasnodar, miền nam nước Nga và nhiều lớp học tại các trường học và trường mẫu giáo phải tạm dừng do cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Riêng khu vực Rostov có 7 máy bay không người lái bị bắn hạ, một cột điện bị hư hại khiến hơn 200 ngôi nhà mất điện.

Ngoài ra, Nga còn tuyên bố giành quyền kiểm soát toàn bộ mặt trận Kupiansk mang tính chiến lược ở tỉnh Kharkiv, nhưng Kiev lập tức phủ nhận thông tin này.