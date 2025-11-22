Nga tuyên bố liên tiếp chiếm các ngôi làng miền Đông Ukraine, Kiev phủ nhận

(VTC News) -

Theo Moskva, bốn khu định cư ở Donetsk, trọng điểm trong chiến dịch tiến về phía tây của Nga, đã rơi vào tay họ, trong đó đáng chú ý nhất là làng Yampil, phía đông thành phố Sloviansk do Ukraine kiểm soát.

Một binh sĩ thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát Quốc gia Nhiệm vụ Đặc biệt của Ukraine đi tuần gần thị trấn Pokrovsk, tỉnh Donetsk, Ukraine, ngày 20/11/2025. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, Ukraine khẳng định Yampil vẫn nằm trong quyền kiểm soát của mình bất chấp các đợt xâm nhập của Nga.

Tổng Tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov tuyên bố đã chiếm được thành phố Kupiansk, vốn gần như bị san phẳng sau các trận chiến ác liệt, nhưng Ukraine ngay lập tức bác bỏ.

Kiev cho biết quân Nga đã phát động sáu đợt tấn công vào Kupiansk, song không xác nhận thành phố có bị đổi chủ hay không.

Ngoài ra, Moskva tuyên bố kiểm soát ba làng ở Donetsk gồm Stavky, Novoselivka và Maslyakivka, cùng một làng ở khu vực Dnipropetrovsk lân cận. Báo cáo tối 22/11 của Tổng Tham mưu Ukraine xác nhận Stavky và Novoselivka đang bị tấn công, nhưng không nhắc đến việc mất đất.

Trong nhiều tháng qua, trọng tâm chiến sự trên tuyến phòng thủ dài 1.200 km là Pokrovsk, trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine.

Tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, tuyên bố Nga kiểm soát 70% thị trấn này. Nhưng quân đội Ukraine nhanh chóng bác bỏ con số đó.

Tổng Tham mưu Ukraine cho biết quân Nga đã thực hiện 62 cuộc tấn công quanh Pokrovsk, cho thấy cường độ chiến đấu đang ở mức cao nhất.

Blog quân sự Ukraine DeepState cảnh báo trung tâm Pokrovsk “dần rơi vào tay địch” khi quân Nga tiến công từ phía nam, đồng thời xâm nhập một làng ở phía đông thị trấn.

Lực lượng Nga đang tiến chậm nhưng chắc về phía tây qua Donetsk, với mục tiêu chiếm toàn bộ vùng Donbas gồm Donetsk và Luhansk, đồng thời đạt tiến triển ở phía nam Zaporizhzhia. Hiện Nga kiểm soát khoảng 19% lãnh thổ Ukraine, con số có thể tăng nếu các thành phố chiến lược như Pokrovsk thất thủ.