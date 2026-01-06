Đấm đối phương chấn động não, cầu thủ thoát án tù

(VTC News) -

Tiền vệ Aniq Rizqin của Tanjong Pagar hành hung 2 cầu thủ của Albirex Niigata.

Theo tờ CNA, ngày 6/1, tiền vệ Aniq Rizqin của CLB Tanjong Pagar United bị tòa án Singapore tuyên án quản chế 15 tháng sau khi hành hung hai đối thủ ngay sau một trận đấu. Cuộc ẩu đả gây ra chấn thương nghiêm trọng cho một nạn nhân.

Ngoài án treo, Rizqin còn phải thực hiện 70 giờ lao động công ích và tham gia các chương trình can thiệp liên quan đến hành vi bạo lực nếu được yêu cầu. Cha mẹ của Rizqin cũng đã nộp 5.000 đô la Singapore (khoảng 100 triệu đồng) để bảo đảm anh tuân thủ đầy đủ các điều kiện trong thời gian quản chế.

Sự việc xảy ra vào tối 10/2 năm ngoái, sau trận đấu giữa đội U21 Tanjong Pagar United và U21 Albirex Niigata United tại Sân vận động Jurong East. Theo hồ sơ vụ án, sau khi một cầu thủ Albirex cản phá cơ hội ghi bàn và buông lời tục tĩu nhắm vào đồng đội của Rizqin, căng thẳng đã bùng phát.

Dù đội của Rizqin giành chiến thắng, xô xát tiếp tục xảy ra trong lúc cầu thủ 2 bên bắt tay sau trận. Rizqin đã lặp lại câu khiêu khích “vui hay không vui?” rồi đấm thẳng vào miệng một cầu thủ Albirex, khiến nạn nhân bị chảy máu.

Tiền vệ Aniq Rizqin

Các cầu thủ và huấn luyện viên can thiệp kịp thời để đưa Rizqin ra khỏi sân, nhưng anh quay trở lại và tiếp tục đấm một cầu thủ khác, khiến người này bất tỉnh và chấn động não. Nạn nhân sau đó được chẩn đoán mắc rối loạn căng thẳng hậu sang chấn nhẹ và rối loạn hoảng sợ, cho thấy mức độ nghiêm trọng của hành vi.

Trong phiên tòa, Rizqin đã nhận tội cố ý gây thương tích. Cơ quan công tố cho biết họ không phản đối án treo, đánh giá Rizqin có nguy cơ tái phạm thấp. Họ cũng cân nhắc các yếu tố giảm án, bao gồm thái độ tốt và việc bị cáo đang thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Theo luật Singapore, hành vi cố ý gây thương tích có thể bị phạt tù lên đến ba năm hoặc phạt tiền tối đa 5.000 đô la Singapore, hoặc cả hai. Tuy nhiên, tòa án cho rằng án treo là phù hợp, nhằm tạo điều kiện cho bị cáo cải tạo và tái hòa nhập xã hội.