Đắk Lắk yêu cầu làm rõ việc 'đá bóng trách nhiệm' trong vụ giá đỗ ngâm chất cấm

(VTC News) -

Sáng 30/12, ông Nguyễn Thiên Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk ký văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Sở Công Thương, Sở Y tế, Công an tỉnh và UBND TP Buôn Ma Thuột liên quan đến vụ việc giá đỗ ngâm chất cấm.

Công văn của UBND tỉnh Đắk Lắk nói rõ, những ngày qua báo chí đăng tải các bài viết về giá đỗ ngâm chất cấm và cơ quan chức năng chưa thể hiện rõ trách nhiệm.

Những ngày qua, nhiều người tiêu dùng rất hoang mang về thông tin giá đỗ ngâm hóa chất ở Đắk Lắk

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Y tế, Công an tỉnh, UBND TP Buôn Ma Thuột và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung báo chí nêu.

Đồng thời, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu báo cáo hoạt động quản lý an toàn thực phẩm đối với 6 cơ sở sản xuất giá đỗ sử dụng chất cấm (ngoài danh mục được phép sử dụng); công tác điều tra, truy xuất, triệu hồi và kết quả thực hiện đến thời điểm hiện nay.

UBND tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu các đơn vị báo cáo trên địa bàn tỉnh đã cấp được bao nhiêu giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm để sản xuất, kinh doanh giá đỗ; Giải pháp để quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh giá đỗ trong thời gian đến để kịp thời chấn chỉnh nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý an toàn thực phẩm tại tỉnh Đắk Lắk. Từ đó, các đơn vị báo cáo tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý trước ngày 2/1/2025.

Trước đó, công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố vụ án, bắt tạm giam 4 bị can điều tra tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm khi sử dụng hoạt chất 6-Benzylaminopurine để ngâm, ủ giá đỗ.

Công an tống đạt các quyết địng khởi tố 4 bị can về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Theo cơ quan công an, trong năm 2024, 6 cơ sở tại Đắk Lắk đã bán ra thị trường 2.900 tấn giá đỗ ngâm hóa chất 6-Benzylaminopurine, trung bình mỗi ngày 8-10 tấn. Số giá đỗ được bán chủ yếu cho chợ đầu mối Tân Hòa (TP Buôn Ma Thuột) để phân phối lại khắp tỉnh.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan công an thu giữ hơn 20 tấn giá đỗ ủ hóa chất và 135 lít hóa chất 6-Benzylaminopurine. Trong số này, có cơ sở Lâm Đạo ký hợp đồng bán 350-400kg giá đỗ mỗi ngày cho cửa hàng Bách Hóa Xanh.

Cơ sở Lâm Đạo đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm ngày 22/4 và có giá trị đến 22/4/2027.

Tại cơ quan công an, Lâm Văn Đạo (34 tuổi, trú tại xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột), chủ của Công ty TNHH Thương mại Lâm Đạo (cơ sở Lâm Đạo) khai nhận, cơ sở bắt đầu làm giá đỗ nhỏ lẻ từ năm 2020.

Đạo thừa nhận, “nước kẹo” (tức hoạt chất 6- Benzylaminopurine) giúp cây giá ít rễ và thân mập. “Do thị trường cạnh tranh thì tôi mới dùng, chứ thị trường mà sạch hết với nhau, thì tôi cũng thích làm giá sạch cho nó nhàn”, Đạo biện minh trước cơ quan chức năng.

Với việc nhập hàng vào Bách Hóa Xanh, Đạo khai, bắt đầu nhập hàng cho siêu thị này từ tháng 5/2024 đến thời điểm bị công an bắt giữ. Để “hàng” vào được cửa hàng, Đạo đi in bao bì, có ghi hạn sử dụng 2 ngày và đóng gói giá đỗ chuyển vào Bách Hóa Xanh trung bình 200-300 kg giá đỗ mỗi ngày.

Đạo khai nhận đang là chủ của 2 cơ sở sản xuất giá đỗ và cả 2 cơ sở này đều bị cơ quan công an phát hiện dùng chất cấm để ngâm ủ giá đỗ.