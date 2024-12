Đại tá Vũ Như Hà làm Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Sáng nay (31/12), tại trụ sở Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Cục tổ chức cán bộ, Bộ Công an đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, Đại tá Bùi Văn Thảo, sinh năm 1963, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nghỉ công tác kể từ ngày 1/1/2025, chờ hưu trí theo chế độ.

Ban lãnh đạo Công an Bà Rịa - Vũng Tàu tặng hoa chúc mừng đại tá Vũ Như Hà.

Bộ trưởng Bộ Công an quyết định điều động Đại tá Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, kể từ ngày 1/1/2025.

Đại tá Vũ Như Hà sinh năm 1970, quê quán ở xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Đại tá Hà từng giữ các chức Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an TPHCM; Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.

Đại tác Vũ Như Hà.

Ngày 27/12 vừa qua, Đại tá Hà cũng vinh dự đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất do Bộ trưởng Bộ Công an thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu.