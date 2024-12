Đại tá Nguyễn Tiến Trung làm Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn

(VTC News) -

Sáng 28/12, Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Tiến Trung, Cục phó Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an), giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn từ ngày 1/1/2025.

Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Tiến Trung, tân Giám đốc Công tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: Báo Lạng Sơn).

Tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ Bộ Công an cũng công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về điều động Đại tá Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đại tá Nguyễn Tiến Trung quê tại Hà Tĩnh, được bổ nhiệm từ Trưởng phòng 3 Cục An ninh kinh tế lên Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế vào tháng 5/2022.

Đại tá Nguyễn Tiến Trung có kinh nghiệm hơn 20 công tác trong lĩnh vực an ninh kinh tế, trong đó có hơn 7 năm giữ chức vụ trưởng phòng đơn vị trinh sát và trực tiếp chỉ đạo điều tra nhiều chuyên án lớn.