Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình

(VTC News) -

Chiều 4/11, tại Công an tỉnh Ninh Bình, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ công bố, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ công bố quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Đinh Việt Dũng, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình.

Đồng thời, lãnh đạo lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Đặng Trọng Cường, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Sơn La.

Đại tá Đinh Việt Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình phát biểu tại buổi lễ.

Trrước khi giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa vào tháng 12/2020, Đại tá Đinh Việt Dũng làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.