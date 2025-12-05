Đại sứ Cuba: Ngoại giao văn hoá luôn là cầu nối bền vững giữa Việt Nam và Cuba

(VTC News) -

Triển lãm "Nghĩa tình thủy chung" khai mạc sáng 5/12 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam nằm trong chuỗi các hoạt động phong phú diễn ra trong dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba.

Đây là một năm đặc biệt, đánh dấu hàng loạt sự kiện lịch sử của hai nước, đồng thời chứng kiến nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi trên mọi lĩnh vực và những bước tiến mới trong hợp tác chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, thương mại, đầu tư và nhiều lĩnh vực khác.

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm, Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes cho biết: "Triển lãm "Nghĩa tình thủy chung" là lời tri ân sâu sắc dành cho mối quan hệ lịch sử giữa hai dân tộc, một mối quan hệ đã được hun đúc qua nhiều thế hệ và luôn được gìn giữ như một báu vật vô giá, trở thành tấm gương sáng cho tình đoàn kết quốc tế".

Đại sứ Cuba tại Việt Nam cùng các đại biểu tham quan triểm lãm.

Bên lề lễ khai mạc triển lãm, Đại sứ cho biết ngoại giao văn hoá luôn là cầu nối bền vững giữa Việt Nam và Cuba. Quan hệ văn hoá hai bên hiện ngày càng phát triển, thể hiện qua các chương trình trao đổi nghệ thuật và các sự kiện hợp tác ý nghĩa.

Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes đánh giá triển lãm lần này là minh chứng sống động cho tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc và bày tỏ tin tưởng các sáng kiến văn hoá mới sẽ tiếp tục thắt chặt quan hệ Việt Nam - Cuba.

Bà Nguyễn Thị Tuyết, Giám đốc Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam cho rằng buổi triển lãm sẽ giúp hai dân tộc hiểu nhau hơn qua những câu chuyện đời thường, qua những bức ảnh, kỷ vật được gìn giữ qua nhiều thập kỷ.

Bà khẳng định chính những giá trị văn hóa - tinh thần ấy đã tạo nên nền tảng đặc biệt cho tình hữu nghị Việt Nam - Cuba. Qua đó, tình hữu nghị quốc tế, tình đoàn kết thống nhất, truyền thống cách mạng của dân tộc được kết nối và lan tỏa.

Bên trong triển lãm "Nghĩa tình thủy chung".

Triển lãm "Nghĩa tình thủy chung" do Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam, Câu lạc bộ Mãi mãi tuổi 20, Công ty TNHH Media 21 thực hiện. Sự kiện hướng tới kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba cùng nhiều ngày lễ lớn của Việt Nam.

Tại đây trưng bày hơn 200 hình ảnh, tài liệu và hiện vật tiêu biểu, phán ánh chiều sâu quan hệ hữu nghị đặc biệt, thủy chung giữa hai nước. Nhiều hiện vật lần đầu được ra mắt công chúng, trong đó có bức trướng đến từ gia đình bà Melba Hernandez do Đại sứ quán Cuba trao tặng Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là biểu tượng của tinh thần đoàn kết Cuba dành cho Việt Nam. Sự kiện còn bao gồm chương trình giao lưu với các nhân chứng, nghệ sĩ và những người gắn bó với Cuba.

Triển lãm mở cửa tự do từ ngày 5/12 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, số 36 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, Hà Nội.