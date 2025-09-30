Gia Lai khánh thành 2 tuyến đường gần 900 tỷ đồng

(VTC News) -

Sáng 30/9, UBND tỉnh Gia Lai khánh thành 2 tuyến đường có tổng mức đầu tư gần 900 tỷ đồng chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 -2030 và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trong đó, tuyến đường ven đầm Thị Nại nối từ đường Điện Biên Phủ (phường Quy Nhơn Đông) đến Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân (xã Tuy Phước) là mảnh ghép then chốt trong hàng loạt dự án trọng điểm tại Gia Lai, giải quyết bài toán kết nối đô thị, đồng thời đánh thức tiềm năng của vùng ven đầm Thị Nại, mở ra sự phát triển đô thị và du lịch tại Gia Lai.

Tuyến đường có tổng mức đầu tư gần 520 tỷ đồng, tổng chiều dài toàn tuyến 1,59km, điểm đầu tuyến giao với quốc lộ 19 mới tại Km6+734; điểm cuối tuyến giao với đường vành đai trong Khu đô thị Diêm Vân.

Toàn tuyến có nền đường rộng 20,5m, là tuyến giao thông đô thị cấp II, đảm bảo khả năng chịu tải và lưu thông tốc độ cao. Mặt đường được trải bằng bê tông nhựa, phân chia rõ ràng với mặt đường xe cơ giới và mặt đường xe hỗn hợp, cùng dải phân cách giữa tạo sự an toàn và mỹ quan.

Toàn cảnh tuyến đường ven đầm Thị Nại (Gia Lai) nối từ đường Điện Biên Phủ (phường Quy Nhơn Đông) đến Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân (xã Tuy Phước).

Cùng ngày, tuyến đường tránh ĐT.633, đoạn từ Núi Ghềnh đến giáp đường ven biển (ĐT.639) cũng được khánh thành với tổng mức đầu tư 336 tỷ đồng bằng vốn ngân sách tỉnh.

Công trình có chiều dài khoảng 3,53 km, thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng với vận tốc thiết kế 80km/h, nền đường rộng 20,5m, mặt đường bằng bê tông nhựa rộng 17,5m với 22 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia lai cắt băng khánh thành tuyến đường tránh ĐT.633, đoạn từ Núi Ghềnh đến giáp đường ven biển (ĐT.639).

Cả 2 tuyến đường nói trên đều là tuyến giao thông chiến lược, đóng vai trò quan trọng được ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2021-2025.

Đồng thời giúp tăng cường kết nối giao thông trục chính theo hướng Đông - Tây, kết nối đường ven biển với các tuyến ĐT.633, ĐT.639, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân trong khu vực; giảm thiểu lưu lượng người và phương tiện giao thông qua đoạn tuyến, mở ra không gian phát triển đô thị, dịch vụ và du lịch góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương và toàn tỉnh.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai thông tin, trải qua nhiều năm với nhiều khó khăn vướng mắc, nhất là công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong việc triển khai xây dựng 2 tuyến đường. Nhưng với sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, nhất là các hộ dân phải di dời, nhường đất cho dự án; và sự nỗ lực của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công, công trình đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn.

"Đây là món quà mang ý nghĩa thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 -2030 và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cho thấy ý nghĩa, tầm quan trọng, cũng như sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà được tham gia đóng góp một phần cho sự kiện trọng đại của đất nước “kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”", ông Nguyễn Tự Công Hoàng chia sẻ.