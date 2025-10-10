Đại hội đại biểu Đảng bộ Lâm Đồng lần thứ I: 25 chỉ tiêu cho nhiệm kỳ mới

(VTC News) -

Những con số đầy tham vọng

Trong bối cảnh cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, diễn ra trong không khí đặc biệt – lần đầu tiên sau hợp nhất ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông.

Quang cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030.

Theo dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội, 25 chỉ tiêu chủ yếu được đặt ra cho nhiệm kỳ 2025–2030 là minh chứng cho khát vọng phát triển nhanh, bền vững và bao trùm.

Trong đó, tăng trưởng GRDP bình quân đạt 10–10,5%/năm, GRDP bình quân đầu người từ 6.700 đến 7.500 USD. Kinh tế số chiếm 25–30% GRDP, kinh tế tư nhân đóng góp 78% GRDP – cho thấy hướng đi quyết liệt vào đổi mới mô hình tăng trưởng và năng suất lao động.

Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội đạt 7%/năm, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 34–35% GRDP. Cùng với đó, thu ngân sách nhà nước tăng 10–12%/năm, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.

Trong lĩnh vực xã hội, Lâm Đồng đặt mục tiêu tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 0,5–1%/năm, HDI đạt 0,75, tuổi thọ trung bình 75 tuổi, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên 98%, và 90% trường học đạt chuẩn quốc gia.

Trên bình diện văn hóa, 95% hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa, 98% thôn, buôn, tổ dân phố giữ vững danh hiệu văn hóa, thể hiện nỗ lực không ngừng trong xây dựng đời sống văn minh, giữ gìn bản sắc đa tộc người.

Đại biểu tại phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 biểu quyết.

Bên cạnh phát triển con người, Lâm Đồng chú trọng mạnh môi trường và phát triển xanh: tỷ lệ che phủ rừng duy trì trên 46,2%, 100% nước thải công nghiệp và y tế được xử lý đạt chuẩn, tỷ lệ thu gom chất thải rắn đô thị đạt 95%, 70% nước thải tái sử dụng, và 50% khu, cụm công nghiệp áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn.

Những con số này không chỉ phản ánh mục tiêu tăng trưởng, mà còn khẳng định định hướng “xanh – sạch – bền vững” xuyên suốt toàn bộ chiến lược phát triển.

Trên lĩnh vực quốc phòng – an ninh và xây dựng Đảng, tỉnh phấn đấu trên 90% tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đạt 3–4%/năm, giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội, an ninh biên giới.

Đây được xem là “lá chắn mềm” bảo đảm môi trường phát triển ổn định, tạo niềm tin và động lực cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh: “Lâm Đồng mới không chỉ là sự cộng gộp của ba tỉnh, mà là sự hòa quyện sức mạnh, trí tuệ và khát vọng. Mỗi chỉ tiêu phát triển là một cam kết chính trị, là thước đo của niềm tin và nỗ lực chung của toàn Đảng bộ và nhân dân.”

Trụ cột và động lực: Kiến tạo sức bật từ nội sinh

Đằng sau bộ chỉ tiêu đầy tham vọng ấy là hệ giá trị phát triển toàn diện – kết tinh từ sáu trụ cột và ba động lực chiến lược, được xác định là nền tảng cho cả nhiệm kỳ 2025–2030.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030.

Trụ cột đầu tiên là đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng và hiệu quả nền kinh tế. Lâm Đồng định hướng xây dựng nền kinh tế xanh, tuần hoàn, công nghệ cao, dựa trên ba lĩnh vực then chốt: nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến – năng lượng sạch và du lịch sinh thái, văn hóa, thông minh.

Nông nghiệp công nghệ cao sẽ được nâng cấp từ “sản xuất thông minh” sang “kinh tế nông nghiệp tri thức” – nơi tri thức, công nghệ và thị trường gắn kết chặt chẽ để tạo giá trị gia tăng.

Trụ cột thứ hai là phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại và liên kết vùng. Các tuyến cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc – Liên Khương, Liên Khương – Buôn Ma Thuột, cùng Cảng hàng không Liên Khương quốc tế và cảng biển Vĩnh Tân, Phan Thiết tạo nên “tam giác hạ tầng chiến lược” – mở không gian liên vùng giữa Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ.

Song song, hạ tầng số được xem như “mạch máu” của nền kinh tế mới. Tỉnh đặt mục tiêu 100% cơ quan nhà nước vận hành trên nền tảng số, 80% dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4, hình thành “chính quyền điện tử – chính quyền phục vụ”.

Trụ cột thứ ba là phát triển con người, khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo. Lâm Đồng sẽ hình thành Trung tâm đổi mới sáng tạo vùng Tây Nguyên – Nam Trung Bộ, thúc đẩy khởi nghiệp, thu hút trí thức trẻ, doanh nhân, kiều bào, nhà khoa học về địa phương.

Đến năm 2030, toàn tỉnh có 33.000 doanh nghiệp hoạt động, tốc độ tăng năng suất lao động 7%/năm, tạo nền tảng cho kinh tế tri thức phát triển bền vững.

Lâm Đồng định hướng xây dựng nền kinh tế xanh, tuần hoàn, công nghệ cao, dựa trên ba lĩnh vực then chốt: nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến – năng lượng sạch và du lịch sinh thái, văn hóa, thông minh.

Cùng với đó, các động lực chiến lược được kích hoạt đồng bộ gồm: Hạ tầng – giao thông – số hóa: tạo không gian phát triển mở, liên kết liên vùng và toàn cầu; Thể chế – cải cách hành chính – môi trường đầu tư: đặt người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, minh bạch hóa quy trình, rút ngắn thời gian thủ tục; Con người – đổi mới sáng tạo – tri thức trẻ: nuôi dưỡng “nguồn vốn mềm” của tương lai, nơi mỗi người dân là chủ thể kiến tạo thay đổi.

Ba động lực này kết hợp cùng sáu trụ cột tạo thành một hệ sinh thái phát triển tự cường, nơi nội lực và ngoại lực hòa quyện, đưa Lâm Đồng trở thành điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư và biểu tượng mới của phát triển xanh, bao trùm.

Trên nền tảng hợp nhất, Lâm Đồng đang chuyển mình mạnh mẽ. Không khí kiến thiết lan tỏa từ những công trường cao tốc đến từng xã nông thôn mới; từ khu công nghiệp mới mở đến những vùng cà phê, hoa, rau công nghệ cao.

Mỗi công trình, mỗi dự án, mỗi con số trong bộ chỉ tiêu 2025–2030 là minh chứng cho quyết tâm của một vùng đất đang vượt lên chính mình để kiến tạo tương lai.

“Phát triển không chỉ để giàu hơn, mà để người dân được sống tốt hơn, Lâm Đồng mới là nơi khát vọng được khơi dậy, nơi mọi người dân đều cảm nhận được niềm tin và cơ hội.” Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm nói.