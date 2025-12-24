5 đại biểu 11 tuổi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

(VTC News) -

Ngày 24/12, Ban Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI tổ chức họp báo công bố về tổ chức Đại hội.

Theo Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đỗ Thúy Phượng, trong tổng số 2.223 đại biểu, ngoài đại biểu cao tuổi nhất là bà Nguyễn Thị Bình (98 tuổi, Anh hùng Lao động, nguyên Phó Chủ tịch nước), còn có 5 em nhỏ 11 tuổi tham dự Đại hội lần này.

Năm đại biểu nhỏ tuổi nhất tham dự Đại hội gồm: em Lưu Phúc An, học sinh Trường THCS An Thới (phường Bình Thủy, TP Cần Thơ); em Mai Đức Ninh, học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi (xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh); em Lữ Hoài Thương, học sinh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh (phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp); em Ngô Quỳnh Chi, học sinh Trường THCS Chùa Hang 2 (tỉnh Thái Nguyên) và em Văn Hoàng Minh Khuê, học sinh Trường THCS Hợp Giang (tỉnh Cao Bằng).

Quang cảnh buổi họp báo công bố về tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. (Ảnh: Viên Minh)

Phát biểu tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy cho biết, với chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI diễn ra trong 2 ngày, từ 26-27/12/2025, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (TP Hà Nội).

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh, Đại hội là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu mốc tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025.

“Đại hội không chỉ là dịp tổng kết thực tiễn sinh động của các phong trào thi đua yêu nước, mà còn có ý nghĩa định hướng chiến lược, tạo khí thế mới, động lực mới cho phong trào thi đua trong thời gian tới”, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy thông tin.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy phát biểu tại buổi họp báo.

(Ảnh: Viên Minh)

Về công tác tuyên truyền, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, coi đây là kênh thông tin chính thống để phản ánh kịp thời nội dung Đại hội.

Lãnh đạo Bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định, báo chí là lực lượng nòng cốt trong việc phát hiện, lan tỏa các gương điển hình tiên tiến, các mô hình hay, cách làm hiệu quả, qua đó cổ vũ mạnh mẽ tinh thần thi đua yêu nước.

Song song với chương trình nghị sự chính thức, Ban Tổ chức sẽ triển khai nhiều hoạt động bên lề tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Các hoạt động bao gồm triển lãm ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước, trưng bày thành tựu kinh tế - xã hội đất nước sau 40 năm đổi mới. Ngoài ra, chương trình còn tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và giao lưu, tôn vinh các điển hình tiên tiến.