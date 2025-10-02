Tổng Bí thư và Chủ tịch nước dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII

(VTC News) -

Sáng 2/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030 tiếp tục thực hiện nội dung ngày làm việc thứ ba theo chương trình.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự, chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có Chủ tịch nước Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, cùng các đại biểu dự ngày làm việc thứ ba của Đại hội. (Ảnh: QĐND)

Theo chương trình làm việc, Đại hội tiếp tục tiến hành thảo luận; sau đó nghe đại diện Đoàn Chủ tịch kết luận nội dung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Trung ương trình Đại hội XIV của Đảng.

Cùng với đó, Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng ra mắt Đại hội.

Sau khi thông qua Nghị quyết Đại hội và hoàn thành các nội dung, Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Đại hội.

Quang cảnh ngày làm việc thứ ba Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: QĐND)

Trước đó trong ngày làm việc thứ hai (1/10), Đại hội thảo luận đóng góp vào Báo cáo chính trị của Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 và thực hiện một số nội dung quan trọng khác theo kế hoạch.

Trong phiên thảo luận, nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đã tập trung làm rõ kết quả, bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, cho biết Báo cáo chính trị phản ánh toàn diện thành tựu, kết quả nổi bật của nhiệm kỳ 2020-2025, chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm quý báu.

Đồng thời quán triệt quan điểm, chủ trương mới trong dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng và thực tiễn quân đội, làm cơ sở xác định 9 mục tiêu chủ yếu, 17 nhiệm vụ trọng tâm cùng 16 nội dung Chương trình hành động cho nhiệm kỳ tới.

Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu tham quan gian trưng bày phục vụ Đại hội trước buổi làm việc. (Ảnh: QĐND)

Cùng ngày, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành nội dung đề cử, ứng cử, biểu quyết thông qua danh sách bầu đại biểu tham gia Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV.

Đại hội đã bầu 48 đại biểu (gồm 45 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết). Cùng với 15 đại biểu đương nhiên, Đảng bộ Quân đội có 63 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.