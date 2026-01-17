Đặc phái viên Mỹ nêu điều kiện đạt thỏa thuận với Iran

Theo đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, để có thể đạt được thỏa thuận với Washington, Iran cần phải thu hẹp đáng kể cả chương trình hạt nhân lẫn chương trình tên lửa. Cụ thể, Tehran phải “cắt giảm kho dự trữ” vật liệu phân hạch và tên lửa, đồng thời giảm hỗ trợ đối với các lực lượng “ủy nhiệm” ở nước ngoài. Tuy nhiên, ông Witkoff không nêu rõ chi tiết các yêu cầu này.

"Nếu họ muốn quay trở lại cộng đồng các quốc gia, chúng ta có thể giải quyết 4 vấn đề đó bằng biện pháp ngoại giao, và khi đó sẽ là một kết cục tốt đẹp. Phương án thay thế thì rất tồi tệ”, ông Witkoff cảnh báo.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff. (Ảnh: Reuters)

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây liên tục đe dọa sẽ sử dụng biện pháp quân sự nhằm vào Iran, đồng thời tuyên bố với những người biểu tình tại nước này rằng “sự giúp đỡ đang trên đường tới”. Tuy vậy, theo ông Witkoff, lập trường chính thức của Washington vẫn là ưu tiên giải pháp ngoại giao.

Tại Iran, làn sóng biểu tình bùng phát từ cuối tháng 12/2025, ban đầu xuất phát từ tình trạng lạm phát tăng cao và đồng nội tệ mất giá nhanh chóng. Sau đó, các cuộc biểu tình ngày càng mang màu sắc chính trị và trở nên bạo lực, khiến hàng trăm người thiệt mạng trên khắp cả nước. Chính quyền Tehran cáo buộc các “phần tử khủng bố” đã trà trộn vào các cuộc biểu tình ban đầu vốn ôn hòa, đồng thời cho rằng Mỹ và Israel đứng sau can thiệp.

Liên quan tới chương trình hạt nhân, Iran luôn khẳng định chương trình này chỉ phục vụ mục đích dân sự, bác bỏ các cáo buộc cho rằng Tehran đang tiến tới việc chế tạo bom nguyên tử. Đầu tuần này, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran sẵn sàng đưa ra các bảo đảm chính thức về bản chất hòa bình của hoạt động nghiên cứu hạt nhân.

“Chúng tôi có thể bảo đảm rằng chương trình hạt nhân của Iran là hòa bình và sẽ luôn là hòa bình. Đổi lại, chúng tôi kỳ vọng các lệnh trừng phạt sẽ được dỡ bỏ”, Ngoại trưởng Abbas Araghchi nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh Fox News.

Tuy nhiên, ông Araghchi đồng thời nhấn mạnh rằng chương trình tên lửa của Iran không phải là nội dung có thể đem ra đàm phán, do được Tehran coi là yếu tố thiết yếu nhằm bảo đảm năng lực phòng thủ và răn đe của quốc gia này.