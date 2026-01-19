Đặc khu Trường Sa vững vàng tuyến đầu, giữ vững chủ quyền biển, đảo

Đặc khu Trường Sa có vị trí địa lý chiến lược, là "pháo đài thép" về quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế biển. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Trường Sa đã và đang đổi thay từng ngày.

Nơi đây hôm nay có đầy đủ, đồng bộ hạ tầng điện, nước, trường học, bệnh xá, các công trình dân sinh. Đời sống người dân, cán bộ, chiến sĩ ở các đảo thuộc đặc khu được nâng lên cả về vật chất và tinh thần. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được củng cố vững chắc.

Quân và dân ở Trường Sa ở đảo Trường Sa treo phướn chào mừng Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân là đơn vị có vai trò nòng cốt trong quản lý và làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền đặc khu Trường Sa.

Hòa chung với khí thế thi đua sôi nổi, chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2026 - 2031), cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146 đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Đại tá Phạm Văn Thọ, Chính ủy Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân nhấn mạnh, hướng về Đại hội XIV của Đảng, 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, ý chí quyết tâm cao, tinh thần trách nhiệm tốt, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, chiến sĩ công tác ở Trường Sa tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, tận trung với nước, tận hiếu với dân, kiên cường dũng cảm, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Trực tuần tra làm nhiệm vụ trên khu vực Biển Đông của Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân trong những ngày Đại hội Đảng XIV diễn ra. (Ảnh: TTXVN)

Quân và dân đặc khu Trường Sa tin tưởng và kỳ vọng lớn về thành công Đại hội XIV của Đảng mở ra một kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Cán bộ, chiến sĩ Trường Sa hôm nay trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, dù có phải hy sinh cũng quyết tâm bảo vệ vững chắc “từng tấc đảo, sải biển” thiêng liêng của Tổ quốc.

Đặc khu Trường Sa đang trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa - xã hội trên biển của cả nước, là pháo đài vững chắc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân trực sẵn sàng chiến đấu ở các đảo của đặc khu Trường Sa. (Ảnh: TTXVN)

Từ Trường Sa, Trung tá Trần Huy Phụng bày tỏ, mỗi Nghị quyết của Đảng, mỗi chủ trương lớn cấp trên đều được cán bộ, chiến sĩ nơi đây quán triệt nghiêm túc và triển khai sát thực tiễn.

Cán bộ xác định rõ trách nhiệm nêu gương, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Trường Sa luôn là điểm tựa vững chắc "nơi đầu sóng" của Tổ quốc, gắn bó với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

"Làm nhiệm vụ canh gác ở "phên giậu" của đất nước, mỗi vòng tuần tra không chỉ là ca trực mà còn là niềm tự hào khi được góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Những chiến sĩ trẻ nguyện không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, bản lĩnh, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó khăn, gian khổ, bảo vệ vững chắc từng tấc đảo, sải biển của Tổ quốc" - Hạ sĩ Phạm Quốc Công, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên đảo Nam Yết chia sẻ.

Trường học ở đặc khu Trường Sa được đầu tư khang trang, đáp ứng nhu cầu dạy và học theo định hướng phát triển của Đảng, Nhà nước. (Ảnh: TTXVN)

Người dân sinh sống trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đặt nhiều kỳ vọng vào thành công Đại hội XIV của Đảng. Chị Lê Thị Minh Diệu (Trường Sa, đặc khu Trường Sa) tin tưởng, Đại hội tiếp tục đề ra những chủ trương, quyết sách quan trọng để tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội.

Tổ quốc Việt Nam thân yêu ngày càng hùng cường thịnh vượng. Nhân dân Việt Nam có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. Nhân dân ở đặc khu Trường Sa xin hứa luôn đồng hành với cán bộ, chiến sĩ chắc tay súng để giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Hướng về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, quân và dân đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) không chỉ gửi gắm những kỳ vọng về một tương lai đổi mới, mà còn khẳng định bằng hành động "từng tấc đảo, sải biển thiêng liêng luôn được bảo vệ vững chắc bằng sức mạnh của ý Đảng lòng dân".