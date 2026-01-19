Đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(VTC News) -

Sáng 19/1, trước giờ khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự Đại hội đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng do Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đặt vòng hoa, viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: VGP)

Tham dự đoàn có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng và đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trong giờ phút thiêng liêng, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng Giải phóng dân tộc. Người đã sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự Đại hội XIV viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: VGP)

Thực tiễn phong phú, sinh động của cách mạng nước ta trong gần 96 năm qua đã chứng minh, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn quân, toàn dân ta tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng và truyền thống yêu nước của dân tộc, cùng đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu chung sức, đồng lòng quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, tạo đà đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tiếp đó, Đoàn đại biểu đã đặt hoa và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Hà Nội).

Các đại biểu nghiêng mình tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, hiến dâng đời mình cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: VGP)

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng dự kiến diễn ra từ ngày 19-25/1.

Chủ đề của Đại hội là "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội".

Đại hội có sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trên toàn quốc. Đại hội sẽ được đón các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các Mẹ Việt Nam Anh hùng; đại diện nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, chức sắc tôn giáo, thanh niên tiêu biểu trên mọi miền đất nước.

Các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: VGP)

Đại hội sẽ thảo luận, thông qua các văn kiện quan trọng gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc Đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đại hội thảo luận, thông qua Báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; thực hiện quy trình bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV theo quy chế bầu cử tại Đại hội XIV của Đảng.

Quang Tùng - Phạm Hương - Anh Văn