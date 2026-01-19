Đại hội XIV của Đảng: Kỳ vọng nhiều chính sách ưu đãi khởi nghiệp cho thanh niên

(VTC News) -

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VTC News bên lề Đại hội XIV của Đảng sáng 19/1, đại biểu Trần Hải Phú, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh, Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh, bày tỏ ấn tượng khi toàn bộ tài liệu, nội dung Đại hội được số hóa trên máy tính bảng, qua đó giúp các đại biểu tiện truy cập, theo dõi.

Đại biểu Trần Hải Phú, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh, Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh. (Ảnh: Phạm Hương)

Ông Trần Hải Phú kỳ vọng Đại hội sẽ biểu quyết thông qua các chính sách, đặc biệt là các chính sách về công tác chuyển đổi số trên cả nước, để thanh niên nghiên cứu, tiếp cận các công nghệ mới.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh bày tỏ sự quan tâm về công tác thu hút nhân tài, đặc biệt là cán bộ trẻ nhằm giúp cán bộ mạnh dạn thể hiện bản thân, phát huy trí tuệ để đóng góp nhiều hơn, giúp ích cho quê hương, đất nước.

"Ở Tây Ninh có tuyến biên giới rất dài. Tôi mong muốn những chính sách ưu đãi dành cho thanh niên khởi nghiệp, nhất là chính sách dành cho thanh niên ở biên giới, để giúp thanh niên tiếp tục phát huy vai trò xung kích, năng động của bản thân. Đây cũng là cơ hội để thanh niên tiếp tục làm giàu trên vùng đất quê hương Tây Ninh trung dũng, kiên cường", đại biểu Trần Hải Phú nói.

Về chính sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đại biểu Trần Hải Phú nhận thấy hiện nay có rất nhiều chính sách được Đảng, Nhà nước quan tâm, đặc biệt là tạo điều kiện xây dựng các trường học.

Thời gian tới, Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh mong muốn có thêm các chính sách, ưu tiên đầu tư thêm cơ sở vật chất, đặc biệt là kinh tế số, công nghệ số để giúp người dân, cũng như thanh niên có thể tiếp cận nhanh, hiệu quả.

Chung quan điểm, bà Nguyễn Ny Hương, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, kỳ vọng Đại hội sẽ đưa ra những quyết sách, chiến lược để tạo ra sự phát triển đột phá.

"Đồng thời tạo môi trường, động lực thúc đẩy tuổi trẻ phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", bà Nguyễn Ny Hương nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh cũng mong muốn Đại hội đưa ra các vấn đề mang tính đột phá về thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp.

Bày tỏ cảm xúc vinh dự, tự hào khi đại diện cho thế hệ trẻ tỉnh Phú Thọ tham dự Đại hội XIV của Đảng, ông Bùi Đức Giang, Bí thư Tỉnh đoàn Phú Thọ cho biết đây cũng là trách nhiệm lớn lao của bản thân.

Đại biểu Bùi Đức Giang kỳ vọng những quyết sách, định hướng lớn được thông qua tại Đại hội sẽ mang lại nhiều cơ hội hơn cho thanh niên, cho Nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, tiến tới 2050 Việt Nam trở thành đất nước phát triển.

"Sau Đại hội, chúng tôi sẽ xây dựng nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện phù hợp, đáp ứng nhu cầu, mong mỏi của thanh niên, nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của Trung ương Đoàn", Bí thư Tỉnh đoàn Phú Thọ nói.

Trong khi đó, bà Nguyễn Hồng Nhung, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tỉnh Phú Thọ, cho biết, bản thân đã nghiên cứu kỹ các dự thảo văn kiện, đặc biệt là chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng đảng, bình đẳng giới, công tác phụ nữ…

"Tôi mong rằng qua Đại hội sẽ được trao đổi nhiều hơn ý kiến từ thực tiễn của cơ sở, để nhanh chóng đưa nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống", bà Nguyễn Hồng Nhung chia sẻ.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường tại phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: Phạm Thành)

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để Việt Nam vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng tròn 100 năm thành lập (1930-2030); hiện thực hóa tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945-2045).

Chủ đề của Đại hội là: "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội".

Đại hội sẽ thảo luận, thông qua các văn kiện quan trọng gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc Đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đại hội thảo luận, thông qua Báo cáo công tác nhân sựBan Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; thực hiện quy trình bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV theo quy chế bầu cử tại Đại hội XIV của Đảng.

Quang Tùng - Phạm Hương - Anh Văn