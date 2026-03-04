Cựu tuyển thủ Việt Nam Nguyễn Minh Nghĩa qua đời

(VTC News) -

Cựu cầu thủ Nguyễn Minh Nghĩa qua đời tối qua (3/3) tại nhà riêng (phường Cao Lãnh, Đồng Tháp), hưởng dương 49 tuổi. Anh từng là tiền đạo nổi tiếng của bóng đá Đồng Tháp trong thời kỳ đầu chuyên nghiệp.

Cựu cầu thủ Nguyễn Minh Nghĩa

Minh Nghĩa gắn bó với câu lạc bộ Đồng Tháp và Hoàng Anh Gia Lai trong phần lớn sự nghiệp. Năm 2001, Minh Nghĩa góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam tham dự SEA Games 21. Đây là lần đầu tiên môn bóng đá nam của đại hội áp dụng quy định giới hạn độ tuổi cầu thủ.

Nguyễn Minh Nghĩa cùng Tô Đức Cường tạo thành cặp tiền đạo của U23 Việt Nam. Mỗi cầu thủ đóng góp 1 bàn trong chiến thắng 5-1 trước U23 Brunei ở vòng bảng.

Năm 2002, huấn luyện viên Henrique Calisto triệu tập Minh Nghĩa lên đội tuyển Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup. Tuy nhiên, cầu thủ này (khi đó thuộc biên chế câu lạc bộ Đồng Tháp) không cạnh tranh được với các đồng đội cùng vị trí.