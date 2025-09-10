Cựu Tổng Giám đốc SJC chỉ đạo 'găm' vàng bình ổn, tuồn ra ngoài hưởng giá chênh

(VTC News) -

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 16 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC).

Trong vụ án này, cựu Tổng Giám đốc Công ty SJC Lê Thúy Hằng bị truy tố về tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo nội dung vụ án, quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giao trong việc sản xuất, gia công lại vàng miếng SJC móp méo, sản xuất vàng nhẫn SJC; bán vàng miếng SJC bình ổn giá, được chủ động xác định giá vàng miếng SJC, Lê Thuý Hằng cùng đồng phạm đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, thực hiện các hành vi tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thu lợi bất chính, gây thiệt hại cho Công ty SJC hơn 107 tỷ đồng.

Trong đó, thiệt hại từ hành vi chiếm đoạt tài sản là gần 11,7 tỷ đồng, gây thiệt hại và hưởng lợi bất hợp pháp từ hành vi làm trái quy định là gần 96 tỷ đồng.

Cựu Tổng Giám đốc Công ty SJC Lê Thúy Hằng.

Với sai phạm xảy ra tại SJC TP.HCM và xí nghiệp nữ trang Tân Thuận, cơ quan điều tra chỉ ra việc bán vàng bình ổn giá trái quy định của Hằng và cấp dưới gây thiệt hại cho Nhà nước 400 triệu đồng.

Theo cáo trạng, để bình ổn thị trường vàng, giảm chênh lệch giữa giá vàng trong nước và quốc tế, NHNN bắt đầu thực hiện can thiệp giá vàng miếng SJC, từ ngày 3/6/2024 thông qua việc bán trực tiếp cho 4 Ngân hàng thương mại Nhà nước (gồm: Agribank, BIDV, Vietinbank, Vietcombank) và Công ty SJC, để bán cho người dân.

Theo đó, các Ngân hàng thương mại Nhà nước và SJC có thể mua bán vàng với nhau, không bán vàng đã mua từ NHNN cho các tổ chức khác; giá bán khuyến nghị nhỏ hơn hoặc bằng bình quân giá mua từ NHNN + 1 triệu đồng/lượng.

Ngoài ra, NHNN có văn bản chỉ đạo SJC “chấp hành nghiêm giá bán vàng miếng SJC hàng ngày khi SJC được nhận bán vàng miếng trực tiếp cho người dân từ nguồn vàng NHNN bán cho SJC theo giá quy định của NHNN”; yêu cầu “chỉ đạo tất cả các cửa hàng của SJC bán đúng giá, niêm yết công khai, minh bạch giá bán”.

Quá trình thực hiện, Lê Thúy Hằng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn Tổng giám đốc SJC, chỉ đạo Trần Ngọc Minh Thư, Trưởng phòng Kinh doanh vàng, chỉ bán một phần vàng bình ổn cho khách hàng đến mua tại cửa hàng của SJC, phần còn lại giữ bán ra ngoài thị trường với giá cao hơn giá niêm yết, thu tiền chênh lệch chuyển lại cho Lê Thúy Hằng, trái với quy định về giá bán vàng bình ổn của NHNN.

Trần Ngọc Minh Thư trao đổi lại nội dung nêu trên với Nguyễn Huy Hiệp và Trương Hoàng Thanh Đạt, Phó phòng Kinh doanh vàng để phối hợp thực hiện.

Hàng ngày, căn cứ số lượng vàng miếng phòng kinh doanh mua lại được của khách hàng và số lượng vàng miếng mà các khách hàng của Thư muốn mua, Thư thông báo cho Trương Hoàng Thanh Đạt số lượng vàng cần bán cho khách quen của Thư để Đạt lập khống lệnh xuất vàng bình ổn cho các cá nhân.

Đạt tự nghĩ ra tên và địa chỉ, mỗi khách hàng một lệnh xuất vàng, với số lượng đảm bảo theo quy định bán vàng bình ổn, từ 1 đến 2 lượng. Sau đó Thư, Hiệp hoặc Đạt ký vào lệnh xuất vàng.

Hiệp đưa các lệnh xuất vàng này cho Trần Thị Huỳnh Thư, nhân viên quản lý vàng miếng SJC tại phòng kinh doanh xuất hóa đơn và giao vàng cho Hiệp để giao vàng và nhận tiền với khách hàng của Thư tại Phòng Kinh doanh vàng.

Số tiền thu được, Hiệp sử dụng phần tiền theo giá bình ổn (đối với các lệnh nhập vàng khống của Đạt) nộp vào kho quỹ Công ty SJC, còn lại tiền chênh lệch Hiệp chuyển Trần Ngọc Minh Thư đưa cho Lê Thúy Hằng.

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 20/7/2024 đến 30/8/2024, Trần Ngọc Minh Thư chỉ đạo Trương Hoàng Thanh Đạt lập 591 lệnh xuất vàng khống đối với 591 khách hàng để Hiệp lấy ra 883 lượng vàng miếng SJC, với giá niêm yết là hơn 69 tỷ đồng, bán cho khách hàng ngoài với giá cao hơn giá niêm yết theo quy định của NHNN, thu tổng số tiền 69,404 tỷ đồng, được tiền chênh lệch là 400 triệu đồng.

Thư đưa số tiền chênh lệch trên cho Lê Thúy Hằng, được Hằng cho lại 70 triệu đồng.

Hành vi của Lê Thuý Hằng và Trần Ngọc Minh Thư trái quy định về chính sách bình ổn giá vàng, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 400 triệu đồng.

Với thủ đoạn tương tự, tại SJC chi nhánh Hải Phòng từ ngày 14/6/2024 đến 27/8/2024, thực hiện chủ trương từ Lê Thúy Hằng, Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng Nguyễn Thị Huệ chỉ đạo nhân viên lập danh sách 1.711 khách hàng khống để lấy ra 2.820 lượng vàng miếng bình ổn giá.

Trong số trên, có 918 lượng vàng bị bán trái quy định cho 16 khách hàng. Lê Thúy Hằng và Huệ mỗi người hưởng lợi chênh lệch gần 600 triệu đồng, số vàng còn lại bán cho khách hàng không có dữ liệu lưu giữ.

Còn tại SJC chi nhánh miền Trung, bị can Hằng cũng chỉ đạo Giám đốc chi nhánh này là Hoàng Lệ Huê găm vàng bình ổn giá hòng bán với giá cao hơn, hưởng chênh lệch.

Từ tháng 6/2024 đến 8/2024, bị can Huê chỉ đạo nhân viên kho quỹ giao tổng số 2.408 lượng vàng miếng SJC bình ổn để bán cho khách ngoài, chênh lệch hơn 4,1 tỷ đồng. Số tiền này, Huê đưa cho Hằng hơn 1,9 tỷ đồng, bản thân hưởng lợi hơn 2 tỷ đồng.