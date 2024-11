Bộ Công an: 6 người bị khởi tố trong vụ án tại Công ty SJC

(VTC News) -

Thông tin trên được Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, người phát ngôn Bộ Công an, đề cập tại họp báo Chính phủ thường kỳ, chiều 9/11.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho biết, ngày 16/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và các đơn vị liên quan.

"Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 6 bị can về tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, các bị can đã lợi dụng việc mua bán vàng bình ổn giá, lập khống chứng từ sổ sách, chiếm đoạt tài sản", người phát ngôn Bộ Công an nói.

Bộ Công an đang tập trung củng cố tài liệu chứng cứ, mở rộng điều tra, thu hồi triệt để tài sản bị chiếm đoạt.

Thông tin thêm về tiến độ điều tra các vụ án thời gian qua, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho hay, về vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, ngày 17/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk.

Ba người bị khởi tố gồm: Ông Phạm Văn Hạ, nguyên giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk; ông Lê Đình Hải, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Sài Gòn và ông Hoàng Đình Chương, Giám đốc Công ty TNHH An Nguyên.

Qua điều tra, đến nay các cơ quan điều tra đã thu giữ 122 tỷ đồng và 130.000 USD tiền mặt. Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để điều tra vụ án trên địa bàn cả nước.

Về vụ án liên quan đến Tập đoàn Thái Dương, Công ty cổ phần đất hiếm Việt Nam và các đơn vị liên quan, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho biết, ngày 27/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bổ sung vụ án gây ô nhiễm môi trường tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương. Các đơn vị liên quan đã khởi tố và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 3 bị can về tội gây ô nhiễm môi trường.