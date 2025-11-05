Cựu thí sinh Olympia khiến dân mạng 'lụi tim' khi xuất hiện với áo blouse trắng

(VTC News) -

Gần đây, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh cựu thí sinh “Đường lên đỉnh Olympia” ở hai thời điểm quá khứ và hiện tại thu hút sự chú ý của nhiều người. Đặc biệt nhân vật này nhiều lần xuất hiện trên sóng truyền hình trong trang phục áo blouse trắng, khiến cộng đồng mạng tò mò đến danh tính và cuộc sống hiện nay của anh.

Hình ảnh của anh Hưng thời điểm tham gia thi Olympia (Ảnh: NVCC)

Đó là Nguyễn Phùng Hưng (sinh năm 1994), quán quân vòng thi tuần 3, tháng 2, quý 2 của “Đường lên đỉnh Olympia” năm thứ 11 với 190 điểm. Anh là học sinh mang về chiến thắng đầu tiên cho Trường THPT Lạng Giang số 1, tỉnh Bắc Ninh (Bắc Giang cũ), sau đó anh dừng chân ở vị trí số ba tại vòng thi tháng.

Anh Hưng đam mê môn Sinh học từ nhỏ. Đến cấp 2 anh đã bộc lộ niềm khả năng qua các buổi thực hành giải phẫu động vật của môn học và được nhiều thầy cô công nhận. Nhờ thành tích học tập nổi bật, thầy giáo chủ nhiệm chủ động gửi hồ sơ đăng ký cho anh tham gia chương trình “Đường lên đỉnh Olympia”. Sau đó, anh nhận được cuộc gọi từ Đài Truyền hình Việt Nam thông báo được chọn tham dự.

Sau 15 năm, anh Hưng cho rằng “Đường lên đỉnh Olympia” là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình trưởng thành. Trải nghiệm đứng trên sân khấu của cuộc thi là cơ hội để anh thử sức, rèn luyện bản lĩnh và mở rộng hiểu biết. "Đó là chặng đường đầu tiên tôi bước ra môi trường mới. Tôi được gặp gỡ và giao lưu với nhiều người giỏi, tôi thấy bản thân thật may mắn và có thêm động lực phấn đấu", anh Hưng kể.

Sau cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia”, Hưng tập trung học tập và theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ. Năm 2012, anh trúng tuyển vào chuyên ngành Bác sĩ đa khoa của Học viện Quân y. Quá trình học Y, anh thừa nhận đã trải qua nhiều khó khăn, thậm chí phải đánh đổi cả thời gian nghỉ ngơi và giải trí để theo kịp khối lượng kiến thức và áp lực học tập lớn. Hiện anh công tác tại Liên khoa Mắt - Răng hàm mặt - Tai mũi họng của Bệnh viện Nội tiết Trung ương.

Những lần xuất hiện trên sóng truyền hình của anh Hưng. (Ảnh: NVCC)

Nhờ sự tận tâm và nỗ lực trong công việc, hành trình gắn bó với nghề Y của anh Hưng nhiều lần được ghi nhận và xuất hiện trên các chương trình truyền hình. Lần đầu tiên vào năm 2019, khi anh là bác sĩ trẻ của Bệnh viện Mắt Quốc tế DND, tham gia hoạt động thăm khám, tri ân các thương binh và người có công nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7 tại khu vực Hà Nội. Hình ảnh của anh khi đó đã xuất hiện trên sóng kênh Hà Nội 1, ghi dấu một trong những cột mốc đầu tiên trong quá trình công tác của anh.

Năm 2021, khi dịch COVID-19 bùng phát, anh Hưng tình nguyện tham gia Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành. Trong mạng lưới, anh đảm nhiệm nhiệm vụ tư vấn, hỗ trợ người nhiễm hoặc có nguy cơ cao mắc COVID-19 tại cộng đồng, góp phần giảm tải áp lực cho các y bác sĩ tuyến đầu. Từ những đóng góp đó, anh tiếp tục được các cơ quan truyền thông chú ý, trong đó có đài truyền hình thực hiện phỏng vấn để ghi nhận tinh thần trách nhiệm và cống hiến của đội ngũ y bác sĩ trẻ trong giai đoạn khó khăn.

Gần đây, anh Nguyễn Phùng Hưng xuất hiện trên sóng VTV1 trong chương trình “Thông điệp từ bác sĩ” với chủ đề “Bệnh võng mạc đái tháo đường”. Trong chương trình, anh chia sẻ những thông tin y khoa và thông điệp nâng cao nhận thức cộng đồng về việc phát hiện sớm, điều trị kịp thời để hạn chế biến chứng nguy hiểm của bệnh. Đây cũng là hoạt động nằm trong chuỗi tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe mắt cho người mắc đái tháo đường do các cơ quan y tế phối hợp thực hiện.

Chia sẻ về cảm xúc khi nhiều lần xuất hiện trên truyền hình trong vai trò bác sĩ, anh Hưng nói ban đầu vẫn có chút hồi hộp, nhưng hơn hết là niềm vui vì được góp phần nhỏ bé vào công việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Với anh, mỗi cơ hội được lên sóng truyền hình là sự ghi nhận và nguồn động lực để anh tiếp tục nỗ lực, cống hiến và mang lại nhiều giá trị tích cực hơn cho xã hội.