Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng QH Phạm Thái Hà được giảm án dù không kháng cáo

Sáng 24/12, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội tuyên án đối với các bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và một số tỉnh, thành.

HĐXX phúc thẩm đánh giá, những tình tiết giảm nhẹ mới mà các bị cáo đưa ra tại phiên tòa, đặc biệt là việc khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án là những căn cứ quan trọng chấp nhận kháng cáo.

Do đó, HĐXX phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An 7 năm 6 tháng tù (án sơ thẩm 10 năm 6 tháng tù, giảm 3 năm tù) về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng tội danh trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Anh Quang, cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An 5 năm tù (án sơ thẩm 7 năm tù, giảm 2 năm tù); Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty 168 Việt Nam 3 năm tù cho hưởng án treo (án sơ thẩm 3 năm tù); Phạm Hoàng Tuấn, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Hà Nội, 4 năm tù (án sơ thẩm 4 năm 6 tháng tù, giảm 6 tháng tù).

Bị cáo Nguyễn Văn Thạo, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Bắc Giang cũ 4 năm 9 tháng tù (án sơ thẩm 6 năm tù); Trần Viết Cương, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Tuyên Quang cũ 4 năm 6 tháng tù (án sơ thẩm 5 năm 6 tháng); Đàm Văn Cường, cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Bắc Giang cũ 4 năm tù (án sơ thẩm 4 năm 6 tháng tù),...

Chủ tịch tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng (bên phải ngoài cùng) và đồng phạm tại phiên tòa.

Nhiều trường hợp không kháng cáo hoặc rút đơn kháng cáo cũng được HĐXX phúc thẩm giảm hình phạt như bị cáo Phạm Thái Hà, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị tuyên 4 năm 9 tháng tù (án sơ thẩm 5 năm 6 tháng tù, giảm 9 tháng tù) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Bị cáo Lê Ô Pích, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũ bị tuyên 2 năm 3 tháng tù (án sơ thẩm 3 năm tù, giảm 9 tháng tù) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hoàng Thế Du, cựu Trưởng phòng Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp, tỉnh Bắc Giang bị HĐXX phúc thẩm tuyên phạt 33 tháng tù (án sơ thẩm 3 năm tù, giảm 6 tháng tù) về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong vụ án này, có 17 bị cáo có đơn kháng cáo, nhưng trước ngày diễn ra phiên tòa phúc thẩm, 3 người đã rút đơn là ông Phạm Thái Hà, Nguyễn Văn Thạo và Đàm Văn Cường, cựu Phó Giám đốc Ban QLDA Bắc Giang cũ.

Theo bản án sơ thẩm, quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu của dự án tại các địa phương, bị cáo Nguyễn Duy Hưng đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một số cá nhân là lãnh đạo cấp cao trong cơ quan Nhà nước, trong đó có ông Phạm Thái Hà để nhờ giới thiệu, can thiệp, tác động nhằm tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An trúng thầu.

HĐXX sơ thẩm đánh giá, hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, vi phạm các quy định về đảm bảo khách quan, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế, uy tín của cơ quan Nhà nước và gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 120 tỷ đồng.