Nước sông Ba tại Đắk Lắk sắp chạm mốc lịch sử năm 1993

Sáng 19/11, lãnh đạo phường Sông Cầu, cho biết trên địa bàn xảy ra vụ sạt lở núi, gây sập nhà khiến một người tử vong.
Theo đó, vào khoảng 6h sáng nay, đất đá từ quả núi phía sau nhà chị V.T.U (33 tuổi), Bí thư chi đoàn khu phố Dân phú 2, phường Sông Cầu sạt lở, tràn xuống dưới làm đổ sập khiến bà U. tử vong.
Trong khi đó, lũ trên sông Ba đang có diễn biến cực kỳ nguy hiểm. Cơ quan khí tượng dự báo tối và đêm nay, mực nước tại trạm Phú Lâm có thể lên tới 5,21 m - xấp xỉ mốc lịch sử năm 1993, vượt báo động 3 khoảng 1,5 m.
Trước tình huống phức tạp, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát đi cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 cho khu vực phía Đông Đắk Lắk. Đây là mức cảnh báo rất hiếm khi được kích hoạt, chỉ áp dụng khi khu vực cùng lúc hứng chịu lũ lớn, lũ quét và sạt lở đất, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người dân.
Hàng loạt địa bàn đang đối mặt nguy cơ ngập sâu, sạt lở gồm: Cư Pui, Yang Mao, Dang Kang, Liên Sơn Lắk, Đắk Liêng, Hòa Sơn, Krông Bông, Đăk Phơi, Sông Hinh, Ea Bá, Ea Ly, Dray Bhăng, Krông Ana, Dur Kmăl, Ea Na, Đồng Xuân, Tuy An Bắc, Tuy Hòa, Phú Yên, Sơn Hòa, Phú Hòa 1, Tây Hòa.
Trước diễn biến khẩn cấp, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn đã ban hành công điện yêu cầu các địa phương huy động tối đa lực lượng, chủ động triển khai phương án ứng phó, bảo vệ người dân, đồng thời sẵn sàng cho các kịch bản xấu nhất.
Ông Tuấn nhấn mạnh: “An toàn tính mạng người dân phải được đặt lên trên hết trong mọi phương án ứng phó mưa lũ.”
Theo Quyết định 18/2021/QĐ-TTg, rủi ro thiên tai được phân cấp căn cứ vào cường độ, phạm vi ảnh hưởng, khu vực chịu tác động trực tiếp và khả năng gây thiệt hại của thiên tai.
Cấp độ rủi ro của mỗi loại thiên tai được phân tối đa thành 5 cấp và được gắn với một màu đặc trưng trên các loại bản đồ, theo mức độ tăng dần của rủi ro thiên tai, cụ thể:
- Cấp 1 màu xanh dương nhạt là rủi ro thấp;
- Cấp 2 màu vàng nhạt là rủi ro trung bình;
- Cấp 3 màu da cam là rủi ro lớn;
- Cấp 4 màu đỏ là rủi ro rất lớn;
- Cấp 5 màu tím là rủi ro ở mức thảm họa.
Cấp độ rủi ro của hai hay nhiều thiên tai xảy ra đồng thời hoặc liên tiếp, có thể điều chỉnh tăng lên 1 cấp dựa trên tác động của thiên tai.
Trong trường hợp có nguy cơ xảy ra thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, cấp độ rủi ro có thể được xem xét tăng lên hai cấp, cao nhất là cấp 5.
