Nước sông Ba tại Đắk Lắk sắp chạm mốc lịch sử năm 1993

(VTC News) -

Sáng 19/11, lãnh đạo phường Sông Cầu, cho biết trên địa bàn xảy ra vụ sạt lở núi, gây sập nhà khiến một người tử vong.

Theo đó, vào khoảng 6h sáng nay, đất đá từ quả núi phía sau nhà chị V.T.U (33 tuổi), Bí thư chi đoàn khu phố Dân phú 2, phường Sông Cầu sạt lở, tràn xuống dưới làm đổ sập khiến bà U. tử vong.

Lực lượng chức năng đưa thi thể bà U. ra ngoài.

Trong khi đó, lũ trên sông Ba đang có diễn biến cực kỳ nguy hiểm. Cơ quan khí tượng dự báo tối và đêm nay, mực nước tại trạm Phú Lâm có thể lên tới 5,21 m - xấp xỉ mốc lịch sử năm 1993, vượt báo động 3 khoảng 1,5 m.

Trung tâm phường Tuy Hòa nước ngập, giao thông tê liệt.

Công an cứu người giữa dòng nước lũ ở xã Xuân Cảnh.

Trước tình huống phức tạp, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát đi cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 cho khu vực phía Đông Đắk Lắk. Đây là mức cảnh báo rất hiếm khi được kích hoạt, chỉ áp dụng khi khu vực cùng lúc hứng chịu lũ lớn, lũ quét và sạt lở đất, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người dân.

Nhiều gia đình ở xã Đồng Xuân ngồi mái nhà, chờ lựu lượng chức năng ứng cứu.

Các tuyến đường QL25, QL29, QL1 qua Đắk Lắk tê liệt hoàn toàn.

Hàng loạt địa bàn đang đối mặt nguy cơ ngập sâu, sạt lở gồm: Cư Pui, Yang Mao, Dang Kang, Liên Sơn Lắk, Đắk Liêng, Hòa Sơn, Krông Bông, Đăk Phơi, Sông Hinh, Ea Bá, Ea Ly, Dray Bhăng, Krông Ana, Dur Kmăl, Ea Na, Đồng Xuân, Tuy An Bắc, Tuy Hòa, Phú Yên, Sơn Hòa, Phú Hòa 1, Tây Hòa.

Nước ngập ở các xã Đồng Xuân, Tuy An Bắc, Ô Loan của phía Đông tỉnh.

Trước diễn biến khẩn cấp, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn đã ban hành công điện yêu cầu các địa phương huy động tối đa lực lượng, chủ động triển khai phương án ứng phó, bảo vệ người dân, đồng thời sẵn sàng cho các kịch bản xấu nhất.

Ông Tuấn nhấn mạnh: “An toàn tính mạng người dân phải được đặt lên trên hết trong mọi phương án ứng phó mưa lũ.”