Cựu Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-04V lãnh 7 năm tù

(VTC News) -

Sau gần một tuần xét xử, chiều 13/1, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-04V (TP.HCM).

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Hải, cựu Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-04V, 7 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Cùng mức án này, bị cáo Chu Đình Hiệp, cựu Phó Giám đốc trung tâm, cũng bị tuyên 7 năm tù.

Bị cáo Hoàng Tuấn Anh (Trưởng chuyền 2, hiện đang bỏ trốn) bị tuyên 15 năm tù cùng về tội “Nhận hối lộ”.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội. Các bị cáo nguyên là lãnh đạo, kiểm định viên Trung tâm đăng kiểm 50-04V đã phạm tội có tổ chức, làm ảnh hưởng trực tiếp đến trật tự an toàn xã hội và uy tín của cơ quan quản lý nhà nước.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Xuân Hải giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động sai phạm tại trung tâm. Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được và lời khai tại phiên tòa, HĐXX có đủ cơ sở kết luận bị cáo Hải đã cho phép các đăng kiểm viên nhận hối lộ của chủ phương tiện để bỏ qua lỗi kỹ thuật khi kiểm định.

Theo chỉ đạo của bị cáo Hải, thời gian đầu, mỗi chuyền kiểm định hàng tuần phải đưa cho Hải 10 triệu đồng để đi “ngoại giao”, số tiền còn lại được chia cho ban giám đốc và các đăng kiểm viên.

Đến tháng 3/2022, khi ông Đặng Việt Hà (cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam) yêu cầu các trung tâm đăng kiểm khối V phải chung chi từ 8.000 – 11.000 đồng/lượt xe đạt, bị cáo Hải đã yêu cầu các chuyền tăng số tiền nộp lên 13 triệu đồng mỗi tuần.

Ngoài ra, bị cáo Hải còn cho phép thợ sửa chữa vào sửa phương tiện ngay trên dây chuyền kiểm định để tránh phải thực hiện kiểm định lại theo quy định.

Tổng số tiền hối lộ mà các đăng kiểm viên tại Trung tâm đăng kiểm 50-04V đã nhận lên tới 6,3 tỷ đồng.

Đối với bị cáo Chu Đình Hiệp, HĐXX xác định giữ vai trò thứ yếu, không trực tiếp chỉ đạo việc nhận hối lộ nhưng thống nhất với chủ trương sai phạm của bị cáo Hải.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo đã làm xói mòn niềm tin của người dân, gây dư luận xấu trong xã hội. Tuy nhiên, nhiều bị cáo có tình tiết giảm nhẹ như tự nguyện khắc phục hậu quả, có thành tích trong công tác, gia đình có công với cách mạng hoặc hoàn cảnh khó khăn nên được xem xét khi lượng hình.