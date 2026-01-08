Cựu Giám đốc đăng kiểm 50-04V khai cho phép nhận tiền để 'chi ngoại giao'

(VTC News) -

Chiều 8/1, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử sơ thẩm 64 bị cáo trong vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-04V (TP.HCM).

Trước HĐXX, bị cáo Nguyễn Xuân Hải, cựu Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-04V khai việc cho phép các đăng kiểm viên nhận tiền nhằm tạo nguồn chi cho các mối quan hệ đối ngoại. Tuy nhiên, bị cáo khẳng định không có chủ trương dung túng hay bỏ qua các lỗi vi phạm kỹ thuật của phương tiện khi kiểm định. Theo lời khai, bị cáo vẫn thực hiện việc kiểm tra nhưng không phát hiện sai phạm.

Bị cáo Hải giải thích, sau khi hoàn tất việc kiểm định, một số chủ phương tiện tự nguyện đưa tiền cho các đăng kiểm viên và bị cáo cho rằng đó là việc “cho anh em”.

Các bị cáo tại toà.

Theo cáo trạng, chính ông Nguyễn Xuân Hải là người đề ra việc các dây chuyền đăng kiểm phải nộp tiền hằng tuần. Ban đầu, mức thu là 10 triệu đồng/chuyền, đến tháng 3/2022 tăng lên 13 triệu đồng/chuyền. Cơ quan tố tụng xác định, tổng số tiền hối lộ mà ông Hải cùng các đăng kiểm viên tại Trung tâm đăng kiểm 50-04V đã nhận là 6,3 tỷ đồng, trong đó cá nhân ông Hải hưởng lợi 570 triệu đồng.

Ngoài ra, ông Hải khai Trung tâm đăng kiểm 50-04V đã nhiều lần chi tiền cho ông Trần Kỳ Hình với tổng số 650 triệu đồng trong giai đoạn 2016 - 2021, đồng thời đưa cho ông Đặng Việt Hà, nguyên Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam tổng cộng 390 triệu đồng.

Theo lời bị cáo, mỗi tháng ông Hải đưa cho ông Đặng Việt Hà 30 triệu đồng, song ông Hà chỉ thừa nhận nhận 20 triệu đồng mỗi tháng. Bên cạnh đó, bị cáo cho rằng còn phát sinh nhiều khoản chi khác vào dịp cuối năm, các buổi gặp gỡ, lễ, Tết.

Bị cáo Nguyễn Xuân Hải cũng cho biết đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền 570 triệu đồng mà mình được hưởng lợi.

Tại toà, các bị còn lại cũng thừa nhận như cáo trạng truy tố.

Theo cáo trạng, đây là vụ án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đăng kiểm phương tiện cơ giới. Các bị cáo, chủ yếu là đăng kiểm viên có trình độ chuyên môn cao, được giao nhiệm vụ kiểm tra, giám sát an toàn kỹ thuật phương tiện nhưng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông và tính mạng người dân.

Kết quả điều tra xác định, tổng số tiền nhận hối lộ tại Trung tâm đăng kiểm 50-04V là 6,3 tỷ đồng. Cụ thể, để bảo đảm chỉ tiêu số lượt phương tiện kiểm định, tăng thu nhập và có chi phí tiếp khách, chi phí “đối ngoại” cho lãnh đạo Cục Đăng kiểm, bị cáo Nguyễn Xuân Hải đã chủ trương cho phép đăng kiểm viên nhận tiền của chủ phương tiện, người đi đăng kiểm hoặc môi giới để bỏ qua các lỗi kỹ thuật.

Ở một số trường hợp khác, Hải còn cho phép thợ sửa chữa vào sửa trực tiếp tại dây chuyền kiểm định để phương tiện không phải kiểm định lại.

Hằng tuần, mỗi dây chuyền kiểm định phải nộp cho Hải 10 triệu đồng để phục vụ “ngoại giao, tiếp khách”. Chủ trương này được Hải trực tiếp thông báo cho các phụ trách dây chuyền, sau đó triển khai xuống toàn bộ đăng kiểm viên.

Tiền nhận hối lộ trong mỗi dây chuyền được tập hợp lại, trích cố định 10 triệu đồng/tuần đưa cho Hải, số còn lại chia đều cho ban giám đốc và các đăng kiểm viên.

Đến tháng 3/2022, khi biết chủ trương của ông Đặng Việt Hà yêu cầu các trung tâm đăng kiểm khối V hằng tháng phải “chung chi” từ 8.000 - 11.000 đồng cho mỗi lượt phương tiện đạt kiểm định, Hải yêu cầu nâng mức nộp lên 13 triệu đồng/chuyền/tuần, phần còn lại vẫn chia như trước.

Mức nhận hối lộ được thống nhất cụ thể: Nhận trực tiếp: 300.000 đồng/xe rơ-moóc, 500.000 đồng/xe đầu kéo, 1 triệu đồng/xe gắn thêm máy phát điện; Qua môi giới: 200.000 đồng/xe rơ-moóc, 300.000 đồng/xe đầu kéo, 500.000 đồng/xe gắn thêm máy phát điện.

Từ tháng 1 đến 2/2022, mỗi dây chuyền nộp 10 triệu đồng/tuần; từ tháng 3 đến 10/2022, mức nộp tăng lên 13 triệu đồng/tuần, bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt. Số tiền còn lại được chia cho ban giám đốc và đăng kiểm viên, trong đó dây chuyền 1, 2 chia theo tuần, dây chuyền 3, 4 chia theo ngày.

Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Xuân Hải và Chu Đình Hiệp phải chịu trách nhiệm hình sự chung đối với toàn bộ số tiền nhận hối lộ 6,3 tỉ đồng tại Trung tâm đăng kiểm 50-04V.