VKS đề nghị tuyên phạt cựu Giám đốc trung tâm đăng kiểm 50-04V từ 8 - 9 năm tù

(VTC News) -

Ngày 9/1, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử sơ thẩm 64 bị cáo trong vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-04V (TP.HCM). Phiên tòa tiếp tục phần luận tội và đề nghị án của Viện kiểm sát (VKS).

Đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Xuân Hải (cựu Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-04V); Chu Đình Hiệp (cựu Phó giám đốc trung tâm) từ 8 - 9 năm tù về tội Nhận hối lộ;

Hoàng Tuấn Anh (đang bỏ trốn) 15 - 16 năm tù về tội Nhận hối lộ; Nguyễn Hữu Chinh từ 8 - 10 năm tù cho hai tội Nhận hối lộ và Đưa hối lộ. Các bị cáo còn lại từ 6 tháng - 8 năm tù.

VKS cũng đề nghị buộc các bị cáo chưa nộp hết tiền hưởng lợi phải tiếp tục nộp lại toàn bộ để sung công quỹ Nhà nước.

Các bị cáo tại phiên toà.

Theo cáo trạng, đây là vụ án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đăng kiểm phương tiện cơ giới. Các bị cáo, chủ yếu là đăng kiểm viên có trình độ chuyên môn cao, được giao nhiệm vụ kiểm tra, giám sát an toàn kỹ thuật phương tiện nhưng đã lợi dụng chức vụ để trục lợi, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn, tính mạng người dân.

Kết quả điều tra xác định, tổng số tiền nhận hối lộ tại Trung tâm đăng kiểm 50-04V là 6,3 tỷ đồng. Cụ thể, để đảm bảo chỉ tiêu số lượt phương tiện kiểm định, tăng thu nhập và có chi phí tiếp khách, chi phí “đối ngoại” cho lãnh đạo Cục Đăng kiểm, bị cáo Nguyễn Xuân Hải đã chủ trương cho phép đăng kiểm viên nhận tiền của chủ phương tiện, người đi đăng kiểm hoặc môi giới để bỏ qua lỗi kỹ thuật. Trường hợp khác, Hải cho phép thợ sửa chữa vào sửa trực tiếp tại dây chuyền để phương tiện không phải kiểm định lại.

Hằng tuần, mỗi dây chuyền kiểm định phải nộp cho Hải 10 triệu đồng để phục vụ “ngoại giao, tiếp khách”. Chủ trương này được Hải trực tiếp thông báo cho các phụ trách dây chuyền, sau đó triển khai xuống toàn bộ đăng kiểm viên.

Tiền nhận hối lộ trong mỗi dây chuyền được tập hợp lại, trích cố định 10 triệu đồng/tuần đưa cho Hải, số còn lại chia đều cho ban giám đốc và các đăng kiểm viên.

Đến tháng 3/2022, khi biết chủ trương của ông Đặng Việt Hà yêu cầu các trung tâm đăng kiểm khối V hằng tháng phải “chung chi” từ 8.000 - 11.000 đồng cho mỗi lượt phương tiện đạt kiểm định, Hải yêu cầu nâng mức nộp lên 13 triệu đồng/chuyền/tuần, phần còn lại vẫn chia như trước.

Mức nhận hối lộ được thống nhất cụ thể: Nhận trực tiếp: 300.000 đồng/xe rơ-moóc, 500.000 đồng/xe đầu kéo, 1 triệu đồng/xe gắn thêm máy phát điện; Qua môi giới: 200.000 đồng/xe rơ-moóc, 300.000 đồng/xe đầu kéo, 500.000 đồng/xe gắn thêm máy phát điện.

Từ tháng 1 đến 2/2022, mỗi dây chuyền nộp 10 triệu đồng/tuần; từ tháng 3 đến 10/2022, mức nộp tăng lên 13 triệu đồng/tuần, bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt. Số tiền còn lại được chia cho ban giám đốc và đăng kiểm viên, trong đó dây chuyền 1, 2 chia theo tuần, dây chuyền 3, 4 chia theo ngày.

Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Xuân Hải và Chu Đình Hiệp phải chịu trách nhiệm hình sự chung đối với toàn bộ số tiền nhận hối lộ 6,3 tỷ đồng tại Trung tâm đăng kiểm 50-04V.