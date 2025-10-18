Cứu bạn đuối nước, nam sinh lớp 9 ở TP.HCM tử vong

(VTC News) -

Chiều 18/10, lực lượng cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM tìm thấy thi thể em Đ.H.K., trong hồ đá làng đại học (Đại học Quốc gia TP.HCM).

Em K. là học sinh lớp 9 của một trường THCS ở phường Đông Hòa.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân.

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, em K. cùng nhóm bạn đến chơi tại khu vực hồ đá trong làng đại học. Một lát sau cả nhóm quyết định nhảy xuống tắm.

Trong lúc tắm, một bạn trong nhóm vùng vẫy, kêu cứu vì bị đuối nước. Thấy vậy K. bơi đến cứu. Khi đưa được bạn vào bờ thì K. đuối sức, chìm xuống đáy hồ và mất tích.

Phát hiện sự việc, những người có mặt trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM đã huy động người nhái đến hiện trường lặn tìm.

Sau khi tìm thấy và hoàn tất công tác khám nghiệm, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình.

Theo phản ánh của người dân, hồ đá làng đại học đã xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm, gần như năm nào cũng xảy ra ít nhất một vụ. Mặc dù cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo nhưng nhiều người dân đến tắm, dẫn đến sự việc đau lòng.