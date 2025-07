Hai cháu bé ở Đắk Lắk bị đuối nước thương tâm

(VTC News) -

Tối muộn 7/7, hàng trăm người dân xã Ea Kar (xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) bàng hoàng tập trung bên bờ hồ Ea Kar, ngóng tin hai cháu nhỏ mất tích sau khi xuống hồ tắm và nghi bị đuối nước.

Thi thể 2 cháu được tìm thấy lúc 23h.

Thông tin ban đầu, khoảng chiều cùng ngày, ba cháu nhỏ rủ nhau ra hồ Ea Kar chơi. Trong đó, một cháu 3 tuổi ngồi trên bờ, hai cháu còn lại (cùng 7 tuổi) xuống nước. Đến tối, không thấy các cháu về, gia đình tá hỏa đi tìm và chỉ phát hiện cháu nhỏ 3 tuổi đang ngồi trên bờ, bên cạnh là áo quần và dép của hai cháu kia.

Nghi có chuyện chẳng lành, người dân lập tức báo cơ quan chức năng.

Hai đuôi dép của 2 cháu bé để trên bờ rồi mất tích.

Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn của Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với công an địa phương nhanh chóng có mặt tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, do trời tối và lòng hồ rộng, sâu, việc trục vớt gặp nhiều khó khăn.

Suốt đêm 7/7, hàng trăm người dân đứng kín bờ hồ dõi theo từng diễn biến của công tác tìm kiếm. Đến 23h đêm, lực lượng chức năng vớt được thi thể hai cháu nhỏ và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Lãnh đạo xã Ea Kar cho biết địa phương đã cử cán bộ đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình hai cháu trong lúc tang thương.

Cách đây 4 ngày trên địa bàn xã Ea Hiao, tỉnh Đắk Lắk cũng xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai trẻ nhỏ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, trưa 3/7, hai cháu B. P. N. và cháu T. T. M. N. (cùng SN 2022, trú tại thôn 7A), là chị em con cô con cậu ruột, ở cạnh nhà nhau dẫn đi đi chơi. Khoảng 14h 30 phút, người thân không thấy các cháu nên tổ chức tìm kiếm. Đến 15h30 cùng ngày thì phát hiện cả hai đã tử vong dưới hồ nước sau nhà.