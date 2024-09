Cứu 3 người mắc kẹt trong bão lũ ở Vĩnh Phúc

(VTC News) -

Đêm 7/9, các cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Vĩnh Phúc kịp thời cứu được 3 người mắc kẹt và cô lập trong lũ.

Lúc 23h35 ngày 7/9, Công an huyện Tam Đảo nhận được tin báo tại khu đất của ông Đỗ Văn S. (SN 1973, thôn Tân Tiến, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo) bị ngập úng do dòng nước của con suối bên cạnh tràn vào nhà và bị cô lập hoàn toàn với các khu vực xung quanh. Bên trong căn nhà 3 người bị mắc kẹt.

Công an giải cứu người bị mắc kẹt do mưa lũ ở Vĩnh Phúc.

Nhận được tin báo, Công an huyện Tam Đảo phối hợp Công an xã Đạo Trù và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cứu người bị mắc kẹt.

Ngay sau khi đến nơi xảy ra sự cố, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ phối hợp với các lực lượng triển khai đội hình trấn an, động viên gia đình. Đến khoảng 5h ngày 8/9, tổ cứu nạn cứu hộ đưa được 3 người bị mắc kẹt ra ngoài và đến nơi an toàn.

Trước những diễn biến khó lường của cơn bão số 3, Công an tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện hiệu quả phương án phòng chống bão lũ trên tất cả các mặt công tác, huy động 100% quân số sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau bão.