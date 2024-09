Chủ tịch Hà Nội: Cố gắng trồng lại cây xanh trăm tuổi gãy, đổ do bão

(VTC News) -

Sáng 8/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh dẫn đoàn thị sát và kiểm tra công tác khắc phục hậu quả sau bão Yagi.

Nhanh chóng khôi phục giao thông

Kiểm tra hiện trường việc khắc phục hậu quả mưa bão, cây đổ ở phố Ngô Quyền và Đinh Tiên Hoàng (quận Hoàn Kiếm), lãnh đạo TP Hà Nội cho biết, thống kê sơ bộ hơn 10.000 cây gãy đổ, giao thông hiện đang vướng mắc nhiều tuyến phố. Người đứng đầu thành phố yêu cầu các phó chủ tịch theo địa bàn phụ trách, phải đôn đốc công tác khắc phục hậu quả mưa bão.

Với những cây xanh gãy đổ, Chủ tịch UBND thành phố đặc biệt lưu ý, có những cây xanh hàng trăm tuổi cần cố gắng giữ, trồng lại. Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu ngành điện khẩn trương khắc phục sự cố để phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân. Trong đó, ông Trần Sỹ Thanh yêu cầu khẩn trương khôi phục mạng lưới điện trung thế để phục vụ bơm tiêu, thoát nước.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh kiểm tra công tác khắc phục hậu quả sau bão tại quận Hoàn Kiếm.

Nhấn mạnh bão số 3 đi qua để lại hậu quả nặng nề, Chủ tịch Trần Sỹ Thanh chỉ đạo các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với các quận, huyện, ưu tiên số một là nhanh chóng khôi phục giao thông.

“Trong hôm nay (8/9), phải khôi phục hệ thống giao thông để ngày 9/9 người dân đi làm, sinh hoạt bình thường”, Chủ tịch UBND thành phố nêu rõ.

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu các quận, huyện, thị xã nhanh chóng kiểm tra, rà soát địa bàn, có giải pháp nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa bão.

Bằng mọi biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân

Sáng cùng ngày, Bí thư thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cùng đoàn công tác xuống địa bàn quận Bắc Từ Liêm trực tiếp đôn đốc, kiểm tra công tác khắc phục hậu quả sau mưa bão.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài kiểm tra công tác khắc phục sau bão cùng lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm.

Bí thư Thành ủy Hà Nội ghi nhận, đánh giá cao cán bộ, chiến sỹ lực lượng công an, quân đội cùng cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và thành phố, chủ động triển khai từ sớm, từ xa các phương án phòng, chống bão số 3. Bí thư Hà Nội cũng đánh giá cao sự chủ động phòng, chống bão và tinh thần hợp tác, phối hợp của người dân.

“Cơn bão số 3 vừa đi qua Hà Nội để lại hậu quả nặng nề, nên nhiệm vụ trong những ngày tới, yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền quận Bắc Từ Liêm tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất.

Bão có thể suy yếu nhưng tình hình thời tiết do ảnh hưởng trong những ngày tới vẫn đáng lo ngại, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là phải bảo đảm an toàn sức khỏe tính mạng của nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản”, Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo.

Công an quận Bắc Từ Liêm cắt cây đổ sau bão, đảm bảo an toàn cho người dân, giúp các phương tiện dễ dàng lưu thông.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư thành ủy, các lực lượng chức năng trên địa bàn quận chủ động triển khai thực hiện nhiều biện pháp, nhanh chóng khắc phục các sự cố, hậu quả do bão gây ra để bảo đảm duy trì hoạt động thông suốt của hệ thống hạ tầng giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc...; duy trì lực lượng ứng trực 24/24h hỗ trợ kịp thời đối với người dân và xử lý các sự cố xảy ra trên địa bàn thành phố.

Lực lượng công an, quân đội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong thực thi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn, sẵn sàng xả thân, giúp dân trong cơn hoạn nạn do bão, lũ gây ra, đảm bảo cuộc sống bình yên cho người dân sau bão lũ.