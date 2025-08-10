Cúp JLAN-Test lần thứ 8: Sân chơi trí tuệ và cơ hội giao lưu văn hóa Việt - Nhật

(VTC News) -

Sáng 10/8, tại Trường Đại học Ngoại ngữ Huế, Cuộc thi Hùng biện tiếng Nhật Toàn quốc Cúp JLAN-Test lần thứ 8 thu hút sự tham gia của 16 thí sinh xuất sắc đến từ các cơ sở đào tạo tiếng Nhật trên toàn quốc. Cuộc thi được tổ chức bởi Hiệp hội Giáo dục tiếng Nhật dành cho các quốc gia không sử dụng chữ Hán (JLAN), Trường Đại học Ngoại ngữ Huế, Đại học Đại Nam và Học viện Nhật ngữ GAG Fukuoka, Nhật Bản.

Tăng cường quan hệ Việt - Nhật thông qua ngôn ngữ.

Ông Mori Takero, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng cho biết, việc dạy và học tiếng Nhật tại Huế đã có bước tiến lớn kể từ khi lớp Nhật ngữ “Nam Học” được thành lập vào năm 1993 tại Trường Đại học Sư phạm Huế. Ông Mori Takero đánh giá cao ý nghĩa của cuộc thi Hùng biện tiếng Nhật Cúp JLAN-Test lần thứ 8, đặc biệt khi đây là một cơ hội quan trọng để những học sinh, sinh viên xuất sắc từ khắp mọi miền đất nước tham gia giao lưu và thể hiện khả năng ngôn ngữ của mình.

Ông Mori Takero, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng phát biểu khai mạc.

Ông Sakamoto, Phó Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục tiếng Nhật dành cho các quốc gia không sử dụng chữ Hán (JLAN) nhấn mạnh, cuộc thi hùng biện bước sang năm thứ 8 đã phần nào củng cố mối quan hệ lâu dài giữa hai nước trong lĩnh vực giáo dục.

Ông cũng đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ sở giáo dục tại Việt Nam và Nhật Bản, đặc biệt là trong việc tổ chức các kỳ thi năng lực tiếng Nhật và các hoạt động giao lưu văn hóa.

Ông Sakamoto, Phó Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục tiếng Nhật dành cho các quốc gia không sử dụng chữ Hán (JLAN) đánh giá cao chất lượng thí sinh năm nay.

Sân chơi trí tuệ và cơ hội phát triển cho người học tiếng Nhật

Cuộc thi năm nay thu hút 16 thí sinh từ khắp các cơ sở đào tạo tiếng Nhật trên toàn quốc. Các thí sinh phải trải qua phần thi hùng biện trong thời gian từ 4 đến 4 phút 30 giây, với các tiêu chí đánh giá bao gồm độ chính xác của tiếng Nhật, nội dung bài hùng biện và cách trình bày.

Các thí sinh đã thể hiện những chủ đề đa dạng và thú vị, từ "Quan hệ Việt – Nhật trong tương lai dưới góc nhìn của tôi", "AI và việc học tiếng Nhật", đến các đề tài liên quan đến sự phát triển của giáo dục tiếng Nhật tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Duy Anh, Phó Ban tổ chức, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hiệu trưởng Trường Học viện Nhật ngữ GAG, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội Người Việt Nam tại Nhật Bản nhấn mạnh, cuộc thi năm nay thu hút đông đảo học sinh, sinh viên yêu thích tiếng Nhật, và đây là cơ hội tuyệt vời để các thí sinh chia sẻ những góc nhìn sáng tạo về những vấn đề thiết thực trong xã hội.

Phan Thảo Nguyên, sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng, đã giành giải Nhất với bài hùng biện về chủ đề "AI và việc học tiếng Nhật".

Bên cạnh đó, ông cho rằng, cuộc thi là dịp để các thí sinh không chỉ thể hiện tài năng ngôn ngữ mà còn góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Phan Thảo Nguyên, sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng, xuất sắc giành giải Nhất với bài hùng biện về chủ đề "AI và việc học tiếng Nhật". Giải thưởng là chuyến đi Nhật Bản trong vòng 7 ngày. Trong bài hùng biện của mình, cô chia sẻ: “Việc sử dụng AI không phải để trốn tránh việc suy nghĩ, mà là để suy nghĩ sâu hơn. Tôi luôn viết trước bằng sức mình, rồi mới nhờ AI góp ý.” Đây là một thông điệp mạnh mẽ về việc kết hợp công nghệ với khả năng tự học và phát triển ngôn ngữ.

Cuộc thi Hùng biện tiếng Nhật Cúp JLAN-Test lần thứ 8 không chỉ là một sân chơi trí tuệ mà còn là cơ hội giao lưu, học hỏi và thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nền văn hóa Việt Nam và Nhật Bản.