Diễn đàn Thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản: Khát vọng trong kỷ nguyên mới

(VTC News) -

Ngày 9/8, Diễn đàn Thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản lần thứ I đã được tổ chức tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam ở Osaka, Nhật Bản. Chương trình do Tổng hội Người Việt Nam vùng Kansai phối hợp với Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (VYSA) tổ chức, dưới sự bảo trợ của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Diễn đàn thu hút gần 200 đại biểu là thanh niên, sinh viên, doanh nhân trẻ, trí thức và đại diện các hội đoàn người Việt tại nhiều tỉnh, thành của Nhật Bản tham dự. Đây cũng là một trong những sự kiện hướng tới kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản chụp ảnh tại toà nhà cơ quan Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản.

Phát biểu khai mạc, Ông Ngô Trịnh Hà, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka khẳng định vai trò của thanh niên trong việc thúc đẩy hình ảnh quốc gia: “Các bạn trẻ chính là những đại sứ văn hóa, là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Nhật Bản”.

Ông Nguyễn Kim Quy - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - bày tỏ mong muốn mở rộng kết nối và đồng hành lâu dài với thanh niên Việt Nam ở nước ngoài: “Chúng tôi tin tưởng thế hệ trẻ Việt kiều sẽ là lực lượng quan trọng trong hành trình xây dựng đất nước hùng cường”.

Trải qua gần hai thập kỷ hoạt động, Tổng hội người Việt Nam tại Kansai đã không ngừng mở rộng quy mô và chiều sâu trong các hoạt động: từ giáo dục văn hóa - giữ gìn tiếng Việt cho thế hệ thứ hai, đến tổ chức sự kiện cộng đồng, giao lưu văn hóa, kết nối đầu tư, khuyến học, thiện nguyện.

Hội người Việt Nam tại Kansai, Nhật Bản trao tặng 500 lá cờ Tổ quốc hưởng ứng chiến dịch "Tôi yêu Tổ quốc tôi".

Phát biểu tại Diễn đàn, bà Lê Thương khẳng định: “Đồng hành cùng thanh niên chính là đồng hành cùng tương lai của đất nước. Chúng tôi tin rằng cộng đồng người Việt tại Nhật - nhất là lớp trẻ - không chỉ hội nhập tốt vào xã hội sở tại, mà còn đóng vai trò then chốt trong việc lan tỏa giá trị Việt và giữ gìn bản sắc dân tộc nơi đất khách quê người”.

Tại Diễn đàn, Ban Tổ chức đã phát động nhiều hoạt động cộng đồng thiết thực như ra mắt CLB “Vì Hoàng Sa – Trường Sa tại Nhật Bản”; Trao tặng 300 lá cờ Tổ quốc Việt Nam cho các chi hội thanh niên tiêu biểu; Phối hợp tặng “Tủ sách Thanh niên Việt” nhằm nuôi dưỡng tình yêu tiếng Việt trong giới trẻ.

Những hoạt động này góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc trong mỗi người trẻ đang sống xa Tổ quốc.

Diễn đàn Thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản lần thứ nhất với chủ đề "Thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản - Khát vọng trong kỷ nguyên mới".

Diễn đàn gồm hai phiên thảo luận chính: Giữ gìn tiếng Việt và lan tỏa văn hóa trong thế hệ trẻ; Khát vọng hội nhập - Thanh niên Việt trong kỷ nguyên toàn cầu.

Thông qua Diễn đàn, hội Người Việt Nam vùng Kansai tiếp tục khẳng định sứ mệnh là cầu nối vững chắc giữa cộng đồng kiều bào với đất nước, giữa những người trẻ với lý tưởng phụng sự và khát vọng hội nhập.