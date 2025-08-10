Thúc đẩy hợp tác giảng dạy giữa Việt Nam và Nhật Bản

(VTC News) -

Chiều 9/8, tại TP Huế, Hiệp hội Giáo dục tiếng Nhật các quốc gia không sử dụng chữ Hán JLAN phối hợp cùng Học viện Nhật ngữ GAG (Fukuoka), trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế và Trường Đại học Đại Nam tổ chức Hội thảo Giảng dạy tiếng Nhật.

Hội thảo nhằm chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu phương pháp giảng dạy mới và cập nhật xu hướng giảng dạy tiếng Nhật tại khu vực không sử dụng chữ Hán. Từ đó nâng cao chất lượng đào tạo và thắt chặt mối liên kết trong cộng đồng giảng dạy.

Hội thảo quy tụ nhiều chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục tiếng Nhật, cùng các chuyên gia và giảng viên từ nhiều trường đại học của Nhật Bản và Việt Nam.

Ông Sakamoto Shigetada - Phó Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục tiếng Nhật tại khu vực không sử dụng chữ Hán - nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác quốc tế trong việc phát triển giáo dục tiếng Nhật, mở ra cơ hội cho giảng viên học hỏi và áp dụng phương pháp giảng dạy hiện đại tại Việt Nam.

Ông Sakamoto Shigetada phát biểu khai mạc hội thảo.

Giáo sư Ito Sukerou, chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục ngôn ngữ Nhật tại Viện nghiên cứu thực hành giao tiếp quốc tế, đã có bài chia sẻ về sự thay đổi trong phương pháp đánh giá trong giáo dục ngôn ngữ.

Ông tập trung vào sự cần thiết phải thay đổi cách thức đánh giá học viên để phản ánh chính xác hơn trình độ và năng lực ngôn ngữ của họ.

Giáo sư Ito Sukerou chia sẻ những phương pháp giảng dạy tiếng Nhật hiệu quả.

Theo ông, khung tham chiếu không chỉ là công cụ đánh giá mà còn là phương tiện giúp giảng viên điều chỉnh phương pháp giảng dạy, từ đó nâng cao hiệu quả học tập của học viên. Giáo sư Ito cũng nhấn mạnh, việc thay đổi phương pháp đánh giá không chỉ cải thiện chất lượng học mà còn khuyến khích học viên chủ động hơn trong việc học tập và phát triển các kỹ năng giao tiếp thực tế.

Bà Mizobe Eriko, giảng viên thỉnh giảng tại Đại học Đại Nam nêu ý kiến: "Việc phát triển kỹ năng nghe và nói là cốt lõi trong quá trình học ngoại ngữ, vì chúng là kỹ năng giao tiếp chính trong cuộc sống hàng ngày".

Bằng việc áp dụng các phương pháp giảng dạy linh hoạt, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, bà Mizobe đã chứng minh cách tạo động lực cho học viên thông qua các bài giảng kích thích sự tò mò và sáng tạo.

Một trong những điểm nổi bật của hội thảo là phần trao đổi và học hỏi từ thực tiễn, nơi các giảng viên, học viên và các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục tiếng Nhật có dịp thảo luận về các phương pháp giảng dạy, cũng như cách áp dụng công nghệ vào trong lớp học.

Ông Nguyễn Duy Anh - Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hiệu trưởng Trường học viện Nhật ngữ GAG, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản - nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác quốc tế trong giáo dục, đặc biệt trong giảng dạy tiếng Nhật.

Ông nói: “Giáo dục không chỉ là việc truyền đạt kiến thức mà còn là cầu nối văn hóa giữa các quốc gia. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế mạnh mẽ như hiện nay, việc giảng dạy tiếng Nhật tại Việt Nam có thể tạo ra những cơ hội mới cho thế hệ trẻ, giúp họ không chỉ học ngôn ngữ mà còn thấu hiểu sâu sắc hơn về văn hóa Nhật Bản, góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa hai quốc gia”.

Các diễn giả đã giải đáp các thắc mắc liên quan đến việc áp dụng các công nghệ giảng dạy hiện đại, như phần mềm học ngôn ngữ, các công cụ tương tác trực tuyến, và phương pháp giảng dạy qua các nền tảng số.

Đây là những công cụ hữu ích giúp học viên có thể học tập mọi lúc, mọi nơi, đồng thời cung cấp cho giảng viên những phương pháp mới để làm phong phú thêm bài giảng của mình.