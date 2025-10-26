Quán quân Olympia 2025: 'Bách khoa toàn thư' mê sách, thích ngắm phố từ trên cao

(VTC News) -

"Em rất tự hào và hạnh phúc. Chiến thắng này không chỉ dành cho riêng em mà còn gửi tới gia đình, thầy cô và bạn bè - những người luôn yêu thương, ủng hộ em suốt chặng đường vừa qua", Trần Bùi Bảo Khánh, học sinh lớp 12 Sinh - trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam chia sẻ cảm xúc sau khi giành quán quân.

Trần Bùi Bảo Khánh là quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 (Ảnh: Thành Vĩnh)

Niềm yêu thích Đường lên đỉnh Olympia đến với Bảo Khánh từ khi còn học tiểu học. Mỗi cuối tuần, em cùng bà nội chăm chú theo dõi chương trình, say mê không khí thi đấu sôi nổi và tinh thần hiếu học của các thí sinh.

Khánh từng tưởng tượng bản thân được đứng trên bục cao, tay cầm chiếc cúp vàng, đầu đội vòng nguyệt quế, trong tiếng hò reo cổ vũ của gia đình và bạn bè. Cảm giác rất hạnh phúc.

Trong 12 năm học phổ thông, Bảo Khánh là học sinh xuất sắc. Thành tích của Bảo Khánh nổi bật với các giải thưởng: Giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố các môn khoa học (2022–2023), Giải Nhì môn Sinh học (2023–2024, 2024–2025), Huy chương Bạc Olympic Khoa học Tự nhiên 2025, cùng nhiều giải thưởng học thuật khác.

Không chỉ học giỏi, Bảo Khánh còn sở hữu trí nhớ đặc biệt - có thể ghi nhớ phần lớn kiến thức chỉ sau một lần đọc hoặc nghe giảng. Nhờ vậy, em xử lý nhanh các câu hỏi suy luận và phản ứng linh hoạt trong các phần thi đòi hỏi tốc độ cao của Olympia.

Là thí sinh cuối cùng giành vé vào chung kết, Bảo Khánh có ít thời gian chuẩn bị hơn các đối thủ nhưng không hề nao núng. Nam sinh thường đào sâu kiến thức trong sách giáo khoa, chủ động mở rộng hiểu biết qua sách học thuật, báo chí. Ngoài giờ học, Bảo Khánh thường đến viện, bảo tàng hoặc tham dự các sự kiện văn hóa, coi đó là hành trình “làm giàu vốn sống”.

Khi đối mặt với áp lực, nam sinh chọn cách thư giãn bằng một tách trà hoặc ngắm thành phố từ trên cao. Khoảng thời gian này mang đến cho em cảm hứng sáng tạo, thư giãn để lấy lại phong độ và tập trung tốt hơn.

Bảo Khánh trong chung kết Đường lên đỉnh Olympia.

Cô Bùi Thị Thu Hà - GVCN lớp 12 chuyên Sinh nhận xét Bảo Khánh như “quyển bách khoa toàn thư sống”, am hiểu cả kiến thức xã hội và tự nhiên. Bên cạnh đó, nam sinh còn là cán bộ lớp trách nhiệm, gương mẫu và nhiệt tình trong các hoạt động tập thể.

“Nhìn Khánh đứng trên bục cao, tay giơ cúp vô địch, tôi vô cùng tự hào. Khánh là niềm tự hào của gia đình, của trường Ams và cả chuyên Sinh", Cô chủ nhiệm nói.

Để có được chiến thắng trên, Bảo Khánh trải qua vòng đấu gay cấn và căng thẳng. Ngay từ vòng Khởi động, Bảo Khánh thể hiện phong độ ổn định với 50 điểm - cao nhất trong bốn thí sinh. Khả năng phản xạ nhanh và tư duy chắc chắn giúp nam sinh chiếm lợi thế, dẫn đầu bảng điểm sau vòng đầu tiên với 65 điểm.

Tại vòng Tăng tốc, Bảo Khánh tận dụng cơ hội tuyệt vời với các câu trả lời nhanh và chính xác, đặc biệt ở hai câu đầu tiên, duy trì vị trí top đầu. Hết vòng 2, Khánh vẫn kiên định với 185 điểm, sẵn sàng cho phần thi cuối cùng.

Phần thi Về đích là khoảnh khắc bản lĩnh của Bảo Khánh được khẳng định. Bước vào phần thi này với 175 điểm, nam sinh bình tĩnh chọn gói 20–30–20 và trả lời chính xác cả ba câu hỏi, vươn lên dẫn đầu với 245 điểm. Dù không trả lời đúng câu 30 điểm của Nhựt Lam, Khánh vẫn duy trì lợi thế và xuất sắc giành ngôi Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25.