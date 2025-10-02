Thủ tướng yêu cầu sẵn sàng điều trực thăng hỗ trợ khắc phục hậu quả bão Bualoi

(VTC News) -

Nội dung trên được đề cập tại Công điện số 183 của Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tập trung khắc phục nhanh hậu quả bão số 10 và mưa lũ.

Theo tổng hợp bước đầu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (tính đến ngày 1/10), đợt bão, mưa lũ vừa qua đã làm 54 người chết và mất tích, 140 người bị thương; ít nhất 154 nhà sập đổ, trôi; trên 154.000 nhà bị tốc mái, hư hỏng; hàng chục nghìn hecta lúa và hoa màu, thủy sản bị ngập, thiệt hại... Tổng thiệt hại về kinh tế sơ bộ theo ước tính hàng chục nghìn tỷ đồng.

Lực lượng chức năng xã Thượng Đức, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức dọn dẹp, khắc phục hậu quả mưa bão tại Trường Tiểu học Đức Liên.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Thường trực Ban Bí thư có các công điện chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm có điện chỉ đạo khắc phục, thăm hỏi các địa phương và Nhân dân, Thủ tướng căn cứ vào diễn biến của bão có 8 công điện chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai các biện pháp phòng chống, khắc phục hậu quả bão, lũ.

Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ đánh giá, đến nay tốc độ khắc phục còn chậm, sinh hoạt, sản xuất của Nhân dân gặp rất nhiều khó khăn.

Để nhanh chóng khắc phục hậu quả bão số 10 và đợt mưa lũ vừa qua, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành, bí thư, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố huy động mọi lực lượng, nguồn lực có thể triển khai quyết liệt công tác khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ, nhanh chóng ổn định tình hình Nhân dân.

"Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an chỉ đạo các đơn vị đóng trên địa bàn sẵn sàng lực lượng, vật tư, thiết bị, phương tiện (kể cả trực thăng để tiếp cận những nơi bị chia cắt trong trường hợp cần thiết), hỗ trợ tối đa có thể theo đề nghị của địa phương để hỗ trợ Nhân dân khắc phục nhanh hậu quả bão, mưa lũ", công điện nêu rõ.

Bí thư, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo khẩn trương rà soát, đánh giá, thống kê thiệt hại do bão số 10 và mưa lũ, nhất là về nhà ở của Nhân dân, cơ sở giáo dục, y tế, hạ tầng thiết yếu, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, gửi Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Chính phủ chậm nhất trước 10h ngày 3/10 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng trong ngày 3/10.

Các địa phương chủ động huy động tối đa các lực lượng tại chỗ, lực lượng quân đội, công an, thanh niên, lực lượng dự bị,… hỗ trợ Nhân dân xây dựng nhà mới, sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hỏng, hỗ trợ chỗ ở tạm đối với các hộ dân bị mất nhà cửa do bão số 10 theo quy định, không để người dân không có chỗ ở.

Thủ tướng quán triệt việc triển khai các chính sách hỗ trợ trong khả năng có thể đối với các gia đình có người chết, mất tích, gia đình có nhà bị sập đổ, trôi, hư hỏng theo đúng quy định, hoàn thành chậm nhất trong ngày 5/10.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu sửa chữa ngay các trường học, cơ sở giáo dục, y tế bị tốc mái, hư hỏng do bão, mưa lũ hoàn thành trước ngày 5/10; tuyệt đối không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu sách vở, đồ dùng học tập, người dân thiếu nơi khám chữa bệnh khi ốm đau.

Lãnh đạo các địa phương chỉ đạo các nhà mạng, đơn vị cung cấp dịch vụ trên địa bàn khẩn trương khắc phục, khôi phục ngay hệ thống điện lực, viễn thông, nước sinh hoạt, hoàn thành chậm nhất trong ngày 5/10 để bảo đảm sinh hoạt và hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhân dân sớm trở lại bình thường.

Thủ tướng cũng lưu ý các địa phương chủ động điều tiết đảm bảo đầy đủ nguồn cung thực phẩm, nhu yếu phẩm, các thiết bị, vật tư, vật liệu thiết yếu phục vụ sửa chữa nhà cửa; quản lý, kiểm soát giá cả, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ tăng giá bất hợp lý, lợi dụng thiên tai để trục lợi.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị có liên quan huy động tối đa lực lượng, vật tư, thiết bị khẩn trương khắc phục ngay hệ thống lưới điện bị sự cố do bão, mưa lũ, bảo đảm sớm cung cấp điện trở lại cho sinh hoạt và sản xuất của Nhân dân chậm nhất trong ngày 5/10.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hỗ trợ địa phương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, khẩn trương khắc phục các cơ sở giáo dục bị thiệt hại do bão, có phương án hỗ trợ thiết bị dạy học, sách giáo khoa và đồ dùng học tập, bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh.

Bộ trưởng Y tế chỉ đạo triển khai công tác xử lý vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, đảm bảo nước sạch, an toàn thực phẩm sau mưa lũ, tuyệt đối không để bùng phát dịch bệnh sau mưa lũ.

Bộ trưởng Tài chính khẩn trương tổng hợp, đề xuất hỗ trợ ngay kinh phí khắc phục khẩn cấp hậu quả bão số 10 và mưa lũ cho các địa phương, báo cáo Thủ tướng trong ngày 2/10.