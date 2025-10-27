Cục trưởng Lê Quang Tự Do: Ca từ bài hát của Jack phản cảm, có dấu hiệu vi phạm

(VTC News) -

Ngày 27/10, Cục Nghệ thuật biểu diễn và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) có buổi làm việc sau khi nhiều ca khúc có lời lẽ phản cảm, lệch chuẩn văn hóa trong thời gian gần đây, được biểu diễn, phát tán trên không gian mạng.

Tại buổi làm việc, ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử nhắc đến bài hát của ca sĩ Jack có nội dung phản cảm được lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua. Cục nhận thấy nội dung bài hát có dấu hiệu vi phạm, với nhiều câu từ phản cảm, ngôn ngữ không phù hợp. Dù chưa bàn đến việc bài hát có nằm trong danh mục được cấp phép hay không, ông Tự Do khẳng định "ngay từ ca từ, chúng tôi đã thấy có vấn đề".

Jack nhận tranh cãi vì bài hát có ca từ phản cảm.

Với giải thích của đơn vị quản lý ca sĩ, Cục đã nghe đi nghe lại, giảm tốc độ để nghe và khẳng định giải thích của đơn vị quản lý là dấu hiệu chống chế.

Ông Tự Do nhấn mạnh, cơ quan quản lý không thể chỉ dựa vào lời giải trình của nghệ sĩ hoặc ê-kíp sản xuất mà phải dựa trên thẩm định thực tế và phản hồi của dư luận.

"Ngay cả Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận TP.HCM cũng có ý kiến cho rằng ca từ của bài hát là tục tĩu, phản cảm, có thể gây tác động xấu đến giới trẻ", ông nói.

Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử dẫn chứng ví dụ: "Những câu như Mấy đứa không ưa anh ngoài đời làm sao mà dám. Anh hát chơi chơi hơn một kiếp của nó đi làm... mà ca sĩ Jack hát là những lời lẽ tiêu cực, kích động, không phù hợp với văn hóa ứng xử của người nghệ sĩ".

Ngoài ra, ông bác bỏ lý do "ngẫu hứng trình diễn" mà phía ca sĩ đưa ra: "Rõ ràng, phần biểu diễn có đội múa phụ họa ăn khớp với tiết tấu, chứng tỏ đã tập luyện trước, không thể coi là ngẫu hứng".

Từ những phân tích trên, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã kiến nghị Cục Nghệ thuật Biểu diễn và Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội làm rõ, xử lý nghiêm vụ việc.

Những ngày qua, tiết mục biểu diễn của ca sĩ Jack tại chương trình Moonlit Childhood tối 16/10 trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Nam ca sĩ thể hiện ngẫu hứng một bài hát chưa được đặt tên, nhưng phần ca từ lại gây tranh cãi gay gắt vì bị cho là sử dụng ngôn từ phản cảm.

Trước tranh cãi, công ty quản lý của Jack lên tiếng cho hay, vì bài hát chưa có bản audio chính thức và được trình diễn ngẫu hứng, nên những bản ghi từ khán giả có thể dẫn đến sai lệch trong cách nghe và diễn giải. “Chúng tôi mong khán giả kiên nhẫn chờ đợi bản phát hành chuẩn sắp tới để có đánh giá chính xác hơn”, đại diện J97 Promotion nói thêm.

Theo công ty quản lý của Jack, ca khúc được anh sáng tác với tinh thần tự động viên, cổ vũ mọi người tin vào giá trị bản thân, vượt qua lời chê bai, mang thông điệp tích cực chứ không nhằm mục đích gây phản cảm hay đối đáp gay gắt với ai.

Ngoài ra, ban tổ chức sự kiện cũng khẳng định lời gốc trong bản nhạc xướng âm là “Lào gì cũng tôi”, không mang nghĩa phản cảm như khán giả suy đoán.

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Sở VHTT Hà Nội cho biết đã cấp phép chương trình Moonlit Childhood diễn ra ngày 16/10. Tuy nhiên, ca khúc gây tranh cãi của Jack không nằm trong danh sách bài hát mà ban tổ chức sự kiện gửi lên Sở để kiểm duyệt, xin cấp phép. Sở đang kiểm tra lại vụ việc và sẽ yêu cầu đơn vị tổ chức lên làm việc.