Sở VHTT Hà Nội: Ca khúc gây tranh cãi của Jack chưa được kiểm duyệt, cấp phép

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Sở VHTT Hà Nội cho biết đã cấp phép chương trình Moonlit Childhood diễn ra ngày 16/10.

Tuy nhiên, ca khúc gây tranh cãi của Jack không nằm trong danh sách bài hát mà ban tổ chức sự kiện gửi lên Sở để kiểm duyệt, xin cấp phép. Sở đang kiểm tra lại vụ việc và sẽ yêu cầu đơn vị tổ chức lên làm việc.

Những ngày qua, tiết mục biểu diễn của ca sĩ Jack tại chương trình Moonlit Childhood tối16/10 trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Nam ca sĩ thể hiện ngẫu hứng một bài hát chưa được đặt tên, nhưng phần ca từ lại gây tranh cãi gay gắt vì bị cho là sử dụng ngôn từ phản cảm.

Ca khúc gây tranh cãi của Jack chưa được kiểm duyệt.

Trong đoạn biểu diễn được lan truyền, Jack hát: “Mấy đứa không ưa anh ngoài đời làm sao mà dám / Anh hát chơi chơi hơn một kiếp của nó đi làm / Thôi nhé em ơi, anh chẳng phiền bận tâm để ý / Phiền gì khi mấy đứa nhóc mới lớn túi ví mấy trăm lo tiền tiêu”, cùng câu rap “Fan thường kêu anh vì họ lào / Lào gì cũng t*”*. Cụm từ “Lào gì cũng t*”* được cho là biến tấu từ một câu nói phổ biến trên mạng xã hội, thường mang nghĩa nhạy cảm.

Nhà thiết kế Thạch Linh - đại diện đơn vị tổ chức chia sẻ rằng trong bản xướng âm, lời bài hát là “Lào gì cũng tôi”, không mang nghĩa phản cảm như khán giả lan truyền trên mạng.

"Chúng tôi có đầy đủ bản nhạc xướng âm và lời bài hát. Ca khúc này mới được Jack sáng tác và dự định dành cho người hâm mộ vào ngày diễn ra chương trình. Bài hát hoàn toàn là ngẫu hứng nên chỉ được sáng tác trước đó 5-6 ngày", nhà thiết kế Thạch Linh chia sẻ.

Theo đại diện ban tổ chức, bài hát này do Jack sáng tác chỉ vài ngày trước khi sự kiện diễn ra, vì thế nam ca sĩ chỉ kịp gửi cho ban tổ chức. Khi gửi kịch bản tổng thể cho chương trình, ban tổ chức chưa bổ sung bài hát này kèm lời bài hát gửi tới cơ quan quản lý liên quan.

Ban tổ chức khẳng định toàn bộ chương trình đã được cơ quan chức năng kiểm duyệt và cấp phép, riêng ca khúc mới của Jack chưa được duyệt vì phát sinh sau khi nộp hồ sơ.

Hiện Jack và ê-kíp của anh vẫn giữ im lặng, chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào trước những tranh cãi xoay quanh sáng tác mới.