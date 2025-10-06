Cụ ông 90 tuổi nghẹt đường thở khi ăn cơm

(VTC News) -

Cụ ông 90 tuổi tím tái.

19h30 ngày 4/10, cụ ông 90 tuổi, trú tại Hà Nội ngạt thở, tím mặt. Gia đình lập tức thực hiện vỗ rung sơ cứu, đồng thời nhanh chóng đưa đến khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Thời điểm nhập viện, ông rơi vào hôn mê sâu (Glasgow 3 điểm), đồng tử phản xạ ánh sáng yếu, không bắt được mạch cảnh, mạch bẹn, huyết áp không đo được.

Kíp trực khẩn trương hồi sinh tim phổi (CPR), ép tim ngoài lồng ngực, tiêm Adrenalin và đặt nội khí quản. Trong quá trình cấp cứu, các bác sĩ phát hiện dị vật gây tắc nghẽn đường thở – là các hạt cơm còn nguyên – và kịp thời lấy ra. Sau 20 phút cấp cứu liên tục, bệnh nhân có mạch trở lại, thoát khỏi nguy cơ tử vong.

Bác sĩ Đặng Hoàng Điệp, người trực tiếp tham gia cấp cứu, cho biết tắc nghẽn đường thở là tình huống nguy hiểm có thể dẫn đến tử vong chỉ sau vài phút nếu không xử lý kịp thời. Thức ăn, nước hoặc vật lạ khi lọt vào đường hô hấp có thể bít tắc khí quản, khiến người bệnh không thể thở.

"Người cao tuổi có nguy cơ cao gặp tình trạng này do răng yếu, phản xạ nuốt kém hoặc mắc các bệnh lý nền như tai biến, Parkinson, Alzheimer... Do đó, việc ăn uống cần đặc biệt thận trọng", bác sĩ Điệp nói.

Để phòng tránh tắc nghẽn đường thở ở người lớn tuổi, chuyên gia khuyến cáo nên ăn chậm, nhai kỹ, không nói chuyện trong khi ăn để tránh sặc; lựa chọn thực phẩm phù hợp, tránh đồ ăn khô, cứng, dễ gây hóc như cơm nếp, lạc rang, thịt gân. Chúng ta nên ưu tiên món mềm, có nước như cháo, súp, cơm tơi.

Tư thế ăn uống đúng cách, người cao tuổi cần ngồi thẳng, hơi cúi đầu khi ăn, tuyệt đối không ăn khi đang mệt, nằm hoặc nửa nằm. Giám sát kỹ trong bữa ăn, đặc biệt với người có bệnh lý liên quan đến nuốt. Khi thấy có dấu hiệu như ho sặc, tím tái, khó thở, phải dừng ăn ngay và gọi cấp cứu.

Ngoài ra, mỗi gia đình có người cao tuổi nên học cách xử lý các tình huống khẩn cấp như vỗ lưng, ép tim ngoài lồng ngực, đồng thời liên hệ 115 ngay khi người bệnh mất ý thức.