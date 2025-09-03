Cư dân mạng bức xúc chuyện xe ôm chặt chém, chèo kéo khách phản cảm dịp lễ 2/9

(VTC News) -

Trong dịp kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam ngày 2/9 vừa qua, rất đông người dân khắp nơi đổ về các tuyến phố Hà Nội từ sớm, nhu cầu đi lại tăng cao. Tuy nhiên, việc đặt xe công nghệ trong dịp lễ rất khó khăn, rất nhiều tài xế tắt ứng dụng để hét giá cao khi bắt khách. Trên các nhóm cộng đồng mạng xã hội, nhiều người còn chia sẻ tình trạng bị tài xế chèo kéo, tranh giành, "chặt chém" khách, gây mất hình ảnh đẹp trong ngày lịch sử.

Mặc dù đã qua kỳ nghỉ lễ nhưng chủ đề này vẫn tiếp tục được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội với nhiều tình huống được chia sẻ: "Tôi đặt xe, đứng đợi 30 phút mới bắt được cuốc xe, nhưng tài xế đề nghị hủy chuyến với lý do vì đường quá tắc, không thể đến đón khách. Tôi đặt lại nhiều lần không được, nhưng xung quanh lại có rất nhiều tài xế mang đồng phục của hãng đó đến mời chào chở đi, nhưng không đi qua app".

“Trên app hiện rõ tài xế cuốc xe của tôi đã đến, nhưng anh ta lại gọi điện cho tôi bảo tắc đường không đón được, yêu cầu hủy. Tôi nghi ngờ nhìn vào biển số của chiếc xe đứng gần đó, thấy trùng với biển số cuốc xe của tôi. Sau khi hủy, chính anh ta lại mời chào mời tôi đi với giá cao gấp rưỡi giá trên app, dù giá app đã rất cao gấp đôi bình thường rồi”; "Tôi phát bực vì gọi xe qua ứng dụng công nghệ thì không được, nhưng đi bộ trên đường thì nhiều tài xế mặc áo xe công nghệ chèo kéo”.

“Sau khi bị hủy chuyến, tôi với chị bạn được một anh xế công nghệ mời chào, giá phát ra là 150 nghìn đồng cho đoạn đường bình thường chỉ mất 50 nghìn, 2 chị em là 300 nghìn, điều kỳ quái là anh ta đòi chở cả hai chứ không nhận một người. Tất nhiên chúng tôi từ chối, chẳng lẽ anh ta cậy đường đông, CSGT quản không xuể để chở ba sao?”…

Nhiều tài xế chèo kéo, tranh giành khách tại ga Cát Linh, Hà Nội trong dịp lễ 2/9. (Ảnh: Báo Văn Hóa)

Trong khi đặt xe qua app rất khó vì tài xế tắt app chuyển sang hoạt động kiểu xe ôm truyền thống, khách còn khó chịu vì bị chèo kéo, mời chào dai dẳng, phiền hà. Thành Vĩnh kể: "Tôi đi từ Cầu Giấy đến Văn Cao gặp tài xế hét giá 300.000 đồng cho cuốc xe chỉ khoảng 3km. Sau khi từ chối, tài xế còn liên tục đi theo trả giá, cuối cùng phải bảo là đi bộ thì tài xế mới chịu dừng lại. Không những vậy, nhiều trường hợp tài xế còn kẹp ba, chở không mũ rất là coi thường pháp luật và khách hàng".

Hồng Anh chia sẻ: "Đoạn cổng ga Cát Linh có rất nhiều tài xế công nghệ đứng đợi sẵn. Tôi bước xuống cái là họ ập vào chèo kéo không thương tiếc. Đến khi tôi bảo rằng mình đặt được cuốc xe rồi, họ thậm chí còn cười khẩy bảo rằng chị ơi giờ này làm sao mà đặt được, chị cứ đi bọn em. Trong ngày vui mà hình ảnh như vậy khiến bản thân khó chịu vô cùng".

Quang Minh viết: "Tối 1/9, tôi đi bộ qua đoạn phố Lý Nam Đế, rất nhiều tài xế ra bảo đưa tới tận đường Nguyễn Thái Học để xem diễu binh. Quãng đường có 1km nhưng giá lại tận 200.000 đồng. Đất nước đón chào đại lễ thấy người dân các vùng đến Hà Nội thì nên ủng hộ đồng bào, góp chút công vào đại lễ để thành công tốt đẹp. Những thành phần tranh thủ chặt chém như vậy rất phản cảm, các đơn vị cần rà soát để có hình thức nhắc nhở phù hợp".

Anh Thái chia sẻ: "Thử nghĩ đồng bào đường sá xa xôi tới Thủ đô xem A80 rồi lại gặp cảnh rắc rối như vậy. Người Hà Nội đang cố gắng thể hiện tinh thần hiếu khách thì nhiều thành phần 'con sâu làm rầu nồi canh' tranh giành khách, thật làm xấu mặt. Hy vọng tình trạng này không tiếp diễn trong các dịp lễ sau".

Bên cạnh thái độ chỉ trích dành cho những hành vi xấu, nhiều dân mạng chia sẻ câu chuyện xúc động về về những tài xế hảo tâm phục vụ khách trong ngày vui chung.

"Hôm trước, mình cùng con đi trên đường Nguyễn Chí Thanh thì gặp một bác khoảng tầm 70 tuổi, trông khắc khổ. Bác đỗ xe gần hỏi mình rằng 'Đi xe diễu binh à, cần bác chở đi không? Bác không lấy tiền, phục vụ người dân thôi'. Lúc đó mình vô cùng xúc động luôn ấy, nhưng cũng chỉ nhẹ nhàng bảo bác phục vụ người nào khó khăn hơn, hai mẹ con cháu đi bộ cho có không khí", Minh Hiền kể.

Nhiều tài xế sẵn sàng phục vụ miễn phí cho bà con. (Ảnh chụp màn hình)

Quang Anh viết: "Đi xem A80 cùng mẹ, mình gặp bạn tài xế rất trẻ nhưng quá tốt bụng luôn. Bạn thấy mẹ mình có tuổi nên tình nguyện chở đi mà không lấy tiền. Sau đó, còn quay lại để đón cả mình nữa, mình đưa tiền thì nhất quyết không cầm, bảo 'Em loanh quanh đây chút rồi tý cũng dừng xe để xem diễu binh như mọi người nên tiện thôi chả cần tiền nong gì'. Mình tiếc mãi mà chưa xin được số của bạn để cảm ơn".

Mai Chi chia sẻ: "Tôi đi từ Lạng Sơn lên đến bến xe đặt mãi mà không tìm được tài xế. Cuối cùng đi bộ một hồi thì có một bạn tài xế cũng trẻ dừng lại hỏi chuyện. Nhận thấy tôi không biết đường, bạn còn xung phong đưa tôi đến địa điểm có thể xem được diễu binh sau đó còn chúc nghỉ lễ ở Hà Nội thật vui. Thực sự rất xúc động khi có những người như vậy cùng chung vui với mình trong dịp đặc biệt này".