Ngày Quốc khánh Việt Nam: Hà Nội trắng đêm, triệu người dân hướng về Đại lễ

(VTC News) -

Ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9 (Tết Độc lập) là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc. Vào ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Năm 2025, sự kiện Quốc khánh có ý nghĩa đặc biệt, kỷ niệm tròn 80 năm thành lập nước. Dịp này, có nhiều hoạt động kỷ niệm, trong đó có lễ diễu binh, diễu hành quy mô lớn (A80) được tổ chức, tạo nên không khí thiêng liêng và tự hào trên khắp mọi miền đất nước.

Người dân đứng kín hai bên phố, reo hò và vẫy cờ đỏ sao vàng chào đón các đoàn diễu binh tiến qua trong buổi sơ duyệt tối 27/8.

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 bắt đầu lúc 6h30 ngày 2/9, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Chương trình có sự tham dự của khoảng 30.000 người (chưa bao gồm các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành). Nhiều khối lực lượng vũ trang, quần chúng Nhân dân cùng đoàn đại biểu quốc tế sẽ góp mặt, tạo nên bức tranh sinh động về sức mạnh đoàn kết và tinh thần hữu nghị.

Tối 2/9, 34 tỉnh thành tổ chức tốt hoạt động văn hóa, đêm ca nhạc và bắn pháo hoa mừng Quốc khánh Việt Nam năm 2025.

Tối 28/8, Thủ tướng cho biết Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương tặng quà cho toàn dân, mỗi người 100.000 đồng, nhân dịp 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đến chiều 31/8, Kho bạc Nhà nước báo cáo tổng số tiền đã chi trả đạt hơn 5.687 tỷ đồng, bằng khoảng 53,2% kế hoạch dự chi (hơn 10.700 tỷ đồng). Trong đó, 5.677 tỷ đồng được chi bằng tiền mặt, khoảng 10 tỷ đồng chuyển qua tài khoản an sinh tích hợp trên VNeID.

Theo nghị quyết của Chính phủ, người dân có thể nhận tiền qua tài khoản an sinh xã hội tích hợp trên VNeID hoặc nhận trực tiếp tại điểm chi trả do địa phương bố trí. Việc thực hiện theo hộ gia đình thường trú, số tiền tính theo từng nhân khẩu dựa trên dữ liệu quốc gia. Chủ hộ hoặc người được ủy quyền sẽ nhận và chuyển cho các thành viên. Với công dân chưa đăng ký thường trú, quà tặng được trao trực tiếp cho từng người hoặc người ủy quyền.