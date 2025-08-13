Thủ tướng làm việc với tập đoàn công nghệ xuất khẩu 5.000 UAV sang Hàn Quốc

(VTC News) -

Trưa 13/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc làm việc với các bộ, ngành, cơ quan liên quan và đại diện Tập đoàn CT Group về việc tham gia phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược và một số đề xuất, kiến nghị của Tập đoàn.

Hôm qua, CT Group ký kết đơn hàng xuất khẩu 5.000 UAV cho Hàn Quốc dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng chúc mừng Tập đoàn xuất khẩu được một số sản phẩm công nghệ cao và đề nghị các bộ ngành liên quan tiếp tục hỗ trợ, tiếp sức thêm cho CT Group.

Thủ tướng chỉ đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, Ngân hàng Nhà nước, các bộ, ngành, cơ quan, địa phương liên quan xem xét, giải quyết, hỗ trợ CT Group trong triển khai xây dựng nhà máy.

Các bộ, ngành cũng cần hỗ trợ CT Group tiếp cận gói tín dụng ưu đãi 500.000 tỷ đồng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hạ tầng chiến lược; hỗ trợ xây dựng thương hiệu; đặt hàng, khuyến khích sản xuất trong nước, góp phần đảm bảo an ninh kinh tế.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan, địa phương tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp nói chung, trong đó có CT Group, giải quyết các công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Nhấn mạnh doanh nghiệp thành công thì đất nước thành công, Thủ tướng đề nghị CT Group tiên phong trong thực hiện các nghị quyết "trụ cột" của Bộ Chính trị, thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với tinh thần "đã nói là làm, đã cam kết thực hiện, đã làm, đã thực hiện là có sản phẩm, kết quả cụ thể, lượng hóa được".

Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: VGP)

Báo cáo tại cuộc làm việc, lãnh đạo CT Group cho biết, Tập đoàn kiên trì phấn đấu với chiến lược tự cường làm chủ các công nghệ tiên tiến nhất thế giới trong 9 ngành công nghệ cao.

Gồm: Bán dẫn; trí tuệ nhân tạo; máy bay không người lái; tiền số xanh; sàn tín chỉ carbon; nhà xếp không phát thải; ô tô điện - tàu điện, máy tính lượng tử; năng lượng mới; gene và tế bào; bản sao số (Digital Twin); 3 ngành truyền thống phát triển bền vững (đô thị thông minh; phát triển hạ tầng giao thông, kỹ thuật, kinh tế, xã hội và logistics xanh; thực phẩm sạch, chăm sóc sức khỏe).

Tập đoàn cũng là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực máy bay không người lái (UAV) tại Việt Nam, dẫn đầu xu hướng đổi mới và định hình tương lai của nền kinh tế không gian cận biên (LAE - Low Altitude Economy).

Tại cuộc làm việc, CT Group đưa ra các cam kết mạnh mẽ, quy mô lớn về nghiên cứu, phát triển, ứng dụng các công nghệ chiến lược (UAV, xây dựng kinh tế không gian cận biên; công nghiệp bán dẫn, chuyển đổi số toàn diện quốc gia, đầu tư hạ tầng công nghệ cao, công nghệ sinh học…).