Du khách đánh CSGT: Việt Nam hiếu khách nhưng không chào đón người vô văn hóa

(VTC News) -

Việt Nam là điểm đến có sức hấp dẫn ngày càng lớn đối với du khách khắp thế giới. Năm 2024, có khoảng 17,5 triệu lượt khách quốc tế đến với mảnh đất hình chữ S, tăng 39,5% so với năm 2023. Đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau, họ hưởng thụ, tiếp nhận những giá trị tốt đẹp từ Việt Nam, lan tỏa nó đến năm châu và cũng đem tới vẻ đẹp của xứ sở mình.

Có thể nói, một trong những điều tuyệt vời nhất của du lịch quốc tế là quá trình giao lưu và nhân rộng những giá trị của loài người. Vì thế, người Việt Nam luôn mở rộng vòng tay và tấm lòng đón những người bạn bốn phương với sự cởi mở, thân thiện và chân thành nhất.

Thế nhưng, bên cạnh các du khách văn minh, dễ mến, thời gian gần đây có không ít khách nước ngoài tới Việt Nam hành xử thiếu văn hóa và coi thường pháp luật. Họ bất cần, hung hãn, tục tằn, trịch thượng, tấn công người bản địa, thậm chí đánh cả lực lượng chức năng.

Đơn cử như ngày 11/7, tại Hà Nội, 2 nữ du khách Hàn Quốc trong trạng thái say xỉn đã tấn công 2 cô gái Việt Nam ở tiệm photobooth, chỉ vì không đủ kiên nhẫn chờ đợi đến lượt mình chụp ảnh. Nạn nhân phải nhập viện do chấn thương vùng đầu nghiêm trọng.

Trước đó, ngày 7/8, một thanh niên quốc tịch Nga say xỉn lái xe máy va chạm với xe máy khác tại giao lộ Trần Phú - Tuệ Tĩnh (thuộc phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), dẫn đến xô xát. Trung tá CSGT Ngô Tùng Giang đang tuần tra phát hiện vụ việc liền ra can ngăn, không ngờ thanh niên người Nga vung nắm đấm, khiến anh chảy máu miệng. Cảnh sát đã khống chế người này ngay sau đó, giao cho Công an phường Nha Trang xử lý.

Cảnh sát bị nam thanh niên người Nga tấn công.

Khoản 1 Điều 12 Luật Du lịch năm 2017 nước ta quy định nghĩa vụ của khách du lịch là phải tuân thủ pháp luật Việt Nam. Mấy trường hợp xảy ra liên tục trong thời gian ngắn này một lần nữa đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng quản lý du khách nước ngoài.

Không chỉ pháp luật mà văn hóa bản địa cũng cần được các vị khách coi trọng. Những trường hợp khách tây mặc đồ phản cảm đi vào các khu di tích... không chỉ tạo tác động tiêu cực tới hình ảnh du lịch Việt Nam mà còn làm tổn thương tình cảm, khiến nhiều người Việt cảm thấy bị xúc phạm.

Chúng ta cần để các vị khách quốc tế hiểu rằng, sự thân thiện không đồng nghĩa với dễ dãi. Con người và đất nước Việt Nam hiếu khách không có nghĩa là chấp nhận mọi cách hành xử thiếu tôn trọng chủ nhà.

Tôi có dành thời gian tìm hiểu các quy định mà du khách nước ngoài cần lưu ý khi đến Việt Nam và được biết, năm 2017, Tổng cục Du lịch phát hành Bộ Quy tắc Ứng xử văn minh du lịch, áp dụng cho cả khách trong nước và quốc tế, gồm các khuyến nghị về trang phục phù hợp, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, tôn trọng pháp luật, phong tục tập quán và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên đến nay, bộ quy tắc này vẫn chưa có bản tiếng Anh chính thức. Như vậy, người nước ngoài sẽ hiếm có cơ hội tiếp cận.

Bên cạnh việc phổ biến bộ quy tắc ứng xử chuẩn dành riêng cho khách nước ngoài được in bằng những thứ tiếng phổ biến nhất, ngành quản lý nên yêu cầu các công ty lữ hành, đơn vị đón tiếp khách quốc tế chịu trách nhiệm phổ biến nó cũng như các quy định pháp luật cơ bản để họ biết rõ những hành vi bị nghiêm cấm và những chuẩn mực khi tham quan, lưu trú; yêu cầu du khách ký cam kết tuân thủ trước khi nhập cảnh.

Chúng ta cần giúp du khách hiểu rằng, Việt Nam là đất nước mến khách, trọng khách, nhưng không chấp nhận và chào đón những người coi thường pháp luật, xúc phạm văn hóa và phong tục bản địa. Nếu du khách vẫn cố tình vi phạm, các chế tài đủ mạnh cũng cần có nhằm bảo vệ môi trường du lịch an toàn, văn minh. Đó chính là sự tôn trọng dành cho Việt Nam và cả những vị khách quốc tế văn minh.

Slogan của ngành du lịch Việt Nam năm 2025 là "Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận". Vẻ đẹp ở đây không chỉ nhắc đến cảnh vật, mà còn là nét đẹp của con người, văn hóa và lịch sử. Mọi vẻ đẹp đều chỉ dành cho những con người biết trân trọng nó.

Bạn có đồng tình với ý kiến trên? Hãy chia sẻ ở box bình luận bên dưới.